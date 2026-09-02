러 "트럼프·푸틴·시진핑, 11월 중국 APEC서 3자 회담 가능성"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국·러시아·중국 정상이 오는 11월 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회담을 가질 가능성이 제기됐다.

유리 우샤코프 러 크렘린궁 외교정책보좌관은 1일(현지시간) 러시아 국영 방송 '베스티(Vesti)'와의 인터뷰에서 블라디미르 푸틴 러 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 전날 상하이협력기구(SCO) 정상회의가 열린 키르기스스탄 비슈케크에서 만나 이 같은 방안을 논의했다고 밝혔다.

우샤코프 보좌관은 "시 주석이 도널드 트럼프 미국 대통령의 참석을 언급했고, 푸틴 대통령 역시 초청국 자격으로 참석할 가능성이 높다"며 "계획대로 진행된다면 세 정상 간 3자 회담이 성사될 수 있으며, 최소한 다자간 회동 형태라도 반드시 이뤄질 것"이라고 말했다.

APEC 정상회의는 오는 11월 18일부터 19일까지 중국 선전에서 개최된다.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 2026 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 마주한 도널드 트럼프 미국 대통령(좌), 시진핑 중국 국가주석(중), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 인공지능(AI) 일러스트 이미지.

wonjc6@newspim.com