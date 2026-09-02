오비고, 현대차그룹 '플레오스 커넥트'에 '픽클' 탑재

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차량 특화 오디오 콘텐츠·큐레이션 서비스 제공

향후 AI 개인화·차량 내 오디오 광고로 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 모빌리티 인공지능 전환(AX) 플랫폼 전문기업 오비고의 차량용 오디오 플랫폼 '픽클(Pickle)'이 현대자동차그룹의 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'에 탑재된다.

2일 오비고는 현대자동차그룹 플레오스 커넥트에 픽클을 탑재해 차량 특화 오디오 콘텐츠와 큐레이션 서비스를 제공한다고 밝혔다.

플레오스 커넥트는 안드로이드 오토모티브 운영체제(AAOS)를 기반으로 차량에서 다양한 애플리케이션과 서비스를 이용할 수 있도록 설계된 현대자동차그룹의 차세대 인포테인먼트 시스템이다. 현대자동차그룹은 향후 주요 신차를 중심으로 적용을 확대할 계획이다.

오비고의 차량용 오디오 플랫폼 '픽클(Pickle)'이 현대자동차그룹의 플레오스 커넥트에 탑재된다. [사진=오비고]

픽클은 뉴스와 교양, 라이프스타일 등 다양한 오디오 콘텐츠를 차량에서 이용할 수 있도록 구성한 오비고의 차량 특화 오디오 플랫폼이다. 졸음케어와 키즈, 어학, 오디오 드라마 등 차량 내 이용 환경을 고려한 콘텐츠도 제공한다.

오비고는 픽클 서비스를 위해 KBS와 MBC, YTN, CTS 등 국내 방송·미디어사와 콘텐츠 파트너십을 구축해 왔다. 운전 중 콘텐츠를 쉽게 탐색하고 이용할 수 있도록 차량 환경에 맞춘 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

회사는 이번 탑재를 계기로 자체 콘텐츠 서비스의 공급 범위를 현대자동차그룹의 차세대 차량 플랫폼까지 확대하게 됐다고 설명했다.

향후 플레오스 커넥트뿐 아니라 르노와 볼보, 폴스타 등으로 픽클 적용 차종을 확대할 계획이다. 완성차 업체와 방송사, 미디어 광고 파트너사와의 협업을 통해 차량용 오디오 콘텐츠와 큐레이션도 늘릴 방침이다.

오비고는 차량과 이용 상황을 활용한 콘텐츠 개인화와 AI 기반 큐레이션, 차량 내 맞춤형 오디오 광고 등으로 서비스 범위를 확대할 계획이다.

황도연 오비고 대표이사는 "현대자동차그룹의 차세대 인포테인먼트 플랫폼에 오비고의 자체 콘텐츠 서비스인 픽클을 선보이게 됐다는 점에서 의미가 크다"며 "이번 픽클 탑재를 시작으로 차량 안에서 이용할 수 있는 콘텐츠와 서비스를 지속 확대하고, 향후 AI 기술을 접목한 개인화 서비스까지 고도화해 차별화된 모빌리티 라이프 경험을 제공하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com