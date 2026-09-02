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LG전자, 메리어트 객실 플랫폼 맡는다…호텔 B2B 영역 확대

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  • LG전자가 2일 메리어트와 MOU를 체결했다
  • 호텔TV를 클라우드 기반 객실 플랫폼으로 키운다
  • 미국·캐나다 40곳 우선 적용해 글로벌 확대한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美·캐나다 40개 호텔 우선 적용…향후 글로벌 브랜드로 확대
TV·객실기기 클라우드 통합관리…webOS 기반 서비스까지 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 글로벌 호텔 체인 메리어트 인터내셔널과 손잡고 호텔TV 공급을 넘어 클라우드 기반 객실 플랫폼 사업으로 영역을 넓힌다. TV와 객실 내 각종 기기를 하나의 플랫폼으로 연결해 운영하는 차세대 스마트 호텔 시장을 선점하고, 하드웨어 중심이던 호텔 B2B 사업을 소프트웨어·서비스까지 확대한다는 전략이다.

LG전자는 미국 메릴랜드주 베데스다 메리어트 본사에서 객실 엔터테인먼트 및 기술 플랫폼 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다. LG전자 북미지역대표 곽도영 부사장과 메리어트 드류 핀토 최고기술책임자(CTO) 겸 최고매출책임자(CRO) 등이 협약식에 참석했다.

LG전자가 글로벌 호텔 체인 메리어트 인터내셔널과 협력해 호텔TV와 클라우드 기반의 객실 콘텐츠·서비스 통합 플랫폼을 개발하고 차세대 스마트 호텔 구축에 나선다. LG전자 북미지역대표 곽도영 부사장(오른쪽)과 메리어트 드류 핀토(Drew Pinto) 최고기술책임자(CTO) 겸 최고매출책임자(CRO)는 현지시간 25일 미국 메릴랜드주 베데스다에 위치한 메리어트 본사에서 만나 전략적 협업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. [사진=LG전자 제공]

이번 협력의 핵심은 호텔TV를 단순한 영상 시청 기기에서 객실 서비스를 연결하는 '미디어 허브'로 바꾸는 것이다. 메리어트가 고객 경험과 호텔 운영 노하우를 바탕으로 서비스 방향을 설계하면 LG전자는 클라우드 플랫폼 개발과 객실 내 디바이스 통합 관리, 운영 기술 지원 등을 담당한다.

새 플랫폼이 적용되면 호텔 운영자는 개별 객실부터 호텔 전체, 글로벌 포트폴리오 단위까지 TV와 각종 기기의 상태를 원격으로 확인할 수 있다. 콘텐츠와 애플리케이션 업데이트도 클라우드에서 일괄 처리할 수 있다. 호텔마다 별도의 서버와 셋톱박스를 구축하던 기존 방식과 비교해 설치·유지보수 부담을 줄일 수 있다는 설명이다.

투숙객 경험도 달라진다. 객실 내 LG 호텔TV를 통해 실시간 방송과 온라인동영상서비스(OTT)를 이용하는 데 그치지 않고 향후 객실 온도와 조명 등 각종 기능까지 TV에서 제어할 수 있도록 서비스를 확장할 계획이다. 객실TV가 호텔 내 다양한 서비스를 연결하는 중심 화면 역할을 맡는 셈이다.

LG전자와 메리어트는 신규 플랫폼을 미국과 캐나다 40개 호텔에 우선 적용한 뒤 메리어트 산하 글로벌 호텔 브랜드 전반으로 순차 확대할 예정이다. LG전자는 이미 호텔TV와 호텔용 플랫폼 'LG 프로센트릭', 자체 운영체제 webOS를 글로벌 호텔 시장에 공급하고 있다.

LG전자는 이번 협력을 계기로 호텔TV 제조사를 넘어 객실 엔터테인먼트와 디바이스 관리, 스마트 서비스까지 제공하는 호텔 디지털 인프라 사업자로 입지를 넓힌다는 계획이다. 민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 "호텔TV 제품 경쟁력에 클라우드와 webOS 플랫폼을 결합해 미래 스마트 호텔을 위한 토탈 솔루션을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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