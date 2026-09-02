LG전자, 메리어트 객실 플랫폼 맡는다…호텔 B2B 영역 확대

美·캐나다 40개 호텔 우선 적용…향후 글로벌 브랜드로 확대

TV·객실기기 클라우드 통합관리…webOS 기반 서비스까지 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 글로벌 호텔 체인 메리어트 인터내셔널과 손잡고 호텔TV 공급을 넘어 클라우드 기반 객실 플랫폼 사업으로 영역을 넓힌다. TV와 객실 내 각종 기기를 하나의 플랫폼으로 연결해 운영하는 차세대 스마트 호텔 시장을 선점하고, 하드웨어 중심이던 호텔 B2B 사업을 소프트웨어·서비스까지 확대한다는 전략이다.

LG전자는 미국 메릴랜드주 베데스다 메리어트 본사에서 객실 엔터테인먼트 및 기술 플랫폼 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다. LG전자 북미지역대표 곽도영 부사장과 메리어트 드류 핀토 최고기술책임자(CTO) 겸 최고매출책임자(CRO) 등이 협약식에 참석했다.

LG전자가 글로벌 호텔 체인 메리어트 인터내셔널과 협력해 호텔TV와 클라우드 기반의 객실 콘텐츠·서비스 통합 플랫폼을 개발하고 차세대 스마트 호텔 구축에 나선다. LG전자 북미지역대표 곽도영 부사장(오른쪽)과 메리어트 드류 핀토(Drew Pinto) 최고기술책임자(CTO) 겸 최고매출책임자(CRO)는 현지시간 25일 미국 메릴랜드주 베데스다에 위치한 메리어트 본사에서 만나 전략적 협업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. [사진=LG전자 제공]

이번 협력의 핵심은 호텔TV를 단순한 영상 시청 기기에서 객실 서비스를 연결하는 '미디어 허브'로 바꾸는 것이다. 메리어트가 고객 경험과 호텔 운영 노하우를 바탕으로 서비스 방향을 설계하면 LG전자는 클라우드 플랫폼 개발과 객실 내 디바이스 통합 관리, 운영 기술 지원 등을 담당한다.

새 플랫폼이 적용되면 호텔 운영자는 개별 객실부터 호텔 전체, 글로벌 포트폴리오 단위까지 TV와 각종 기기의 상태를 원격으로 확인할 수 있다. 콘텐츠와 애플리케이션 업데이트도 클라우드에서 일괄 처리할 수 있다. 호텔마다 별도의 서버와 셋톱박스를 구축하던 기존 방식과 비교해 설치·유지보수 부담을 줄일 수 있다는 설명이다.

투숙객 경험도 달라진다. 객실 내 LG 호텔TV를 통해 실시간 방송과 온라인동영상서비스(OTT)를 이용하는 데 그치지 않고 향후 객실 온도와 조명 등 각종 기능까지 TV에서 제어할 수 있도록 서비스를 확장할 계획이다. 객실TV가 호텔 내 다양한 서비스를 연결하는 중심 화면 역할을 맡는 셈이다.

LG전자와 메리어트는 신규 플랫폼을 미국과 캐나다 40개 호텔에 우선 적용한 뒤 메리어트 산하 글로벌 호텔 브랜드 전반으로 순차 확대할 예정이다. LG전자는 이미 호텔TV와 호텔용 플랫폼 'LG 프로센트릭', 자체 운영체제 webOS를 글로벌 호텔 시장에 공급하고 있다.

LG전자는 이번 협력을 계기로 호텔TV 제조사를 넘어 객실 엔터테인먼트와 디바이스 관리, 스마트 서비스까지 제공하는 호텔 디지털 인프라 사업자로 입지를 넓힌다는 계획이다. 민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 "호텔TV 제품 경쟁력에 클라우드와 webOS 플랫폼을 결합해 미래 스마트 호텔을 위한 토탈 솔루션을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com