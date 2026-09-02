교촌치킨, '2026 올해의 브랜드 대상' 치킨 부문 24년 연속 대상

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 2일 올해의 브랜드 대상 치킨 부문 대상을 받았다.
- 교촌치킨은 온라인·전화 조사에서 최고 점수를 얻어 24년 연속 수상했다.
- 교촌은 메뉴 확대와 앱 리뉴얼로 고객 만족도를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 '2026 올해의 브랜드 대상'에서 24년 연속 치킨 부문 대상을 수상했다고 2일 밝혔다. 교촌치킨은 이번 시상식에서 온라인 투표와 전화 설문조사 모두 최고 점수를 획득했다.
교촌은 다양한 취향을 반영한 메뉴 확대와 주문앱 리뉴얼을 통해 고객 만족도를 높여왔다. 지난 4월 선보인 '반반윙박스 20p'는 간장·레드·마라레드·허니갈릭·후라이드·양념 등을 조합한 총 7종으로 구성됐으며, 최근에는 '하프윙'과 정육순살 제품 '윙콤비' 10종도 선보였다.
디지털 서비스 강화도 이어지고 있다. 교촌은 자사 주문앱 '교촌치킨앱'을 리뉴얼해 멤버십 포인트 적립 혜택을 확대하고, 메뉴교환권을 공유할 수 있는 '교촌포켓'을 도입했다. 이 밖에 프로야구 경기 초청 이벤트, '쇼핑백 리폼 챌린지' 등 온·오프라인 마케팅 활동도 지속하고 있다.
교촌에프앤비 관계자는 "24년 연속 수상이라는 기록도 의미가 크지만, 무엇보다 소비자들이 직접 교촌을 선택해주신 결과라는 점에서 더욱 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 브랜드 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com