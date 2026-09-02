평가원 "9월 모평, '킬러문항' 배제·변별력 확보…EBS 연계율 50% 수준"

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사교육 문제풀이 기술 유리한 문항 배제…공교육 범위서 적정 난이도 구성

국어 53.3%·영어 55.6% EBS 연계…선택과목 유불리 최소화 방침

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원은 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가에서 사교육을 통해 문제풀이 기술을 반복적으로 익힌 학생에게 유리한 문항을 배제하고 공교육 범위 안에서 변별력을 확보할 수 있도록 출제했다고 2일 밝혔다.

이번 9월 모의평가는 이날 오전 8시 40분부터 전국 2162개 고등학교와 574개 지정학원에서 동시에 실시됐다.

한국교육과정평가원이 개원 28주년을 기념해 '충북도립교향악단 초청 연주회'를 개최한다. [사진=한국교육과정평가원]

평가원은 전 영역과 과목에서 2015 개정 고등학교 교육과정의 내용과 수준을 충실하게 반영하고 대학 교육에 필요한 수학 능력을 측정하는 데 초점을 맞췄다.

평가원은 "학교 교육을 통해 학습된 능력 측정을 위해 고등학교 교육과정의 내용과 수준에 맞추어 출제하고자 했다"며 "특히 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제함으로써 고등학교 교육의 정상화에 도움이 되도록 했다"고 설명했다. 기존에 출제된 내용이라도 교육과정에서 다루는 핵심 내용이라면 문항 형태와 발상, 접근 방식 등을 바꿔 활용했다.

특히 사교육을 통해 문제풀이 기술을 반복적으로 익힌 학생에게 유리한 문항은 배제했다. 평가원은 "사교육에서 문제풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항을 배제하고 공교육의 범위 내에서 변별력을 유지할 수 있도록 적정한 난이도의 문항을 고르게 출제했다"고 말했다.

문항은 기본 개념에 대한 이해와 적용 능력뿐 아니라 주어진 상황에서 문제를 해결하고 추리·분석·탐구하는 사고력을 측정하도록 구성했다. 교육과정상 중요도와 사고 수준, 문항 난이도, 풀이에 필요한 시간 등을 종합적으로 고려해 배점도 달리했다.

영역별 특성도 반영했다. 국어와 영어는 출제 범위 안에서 다양한 소재의 지문과 자료를 활용했으며 수학과 사회·과학탐구, 직업탐구, 제2외국어·한문은 각 교과 특성에 맞춘 사고력 평가에 초점을 맞췄다.

필수 영역인 한국사는 우리 역사에 대한 기본 소양을 평가하기 위해 핵심 내용을 중심으로 평이하게 출제했다. 평가원은 "선택과목이 있는 영역에서는 과목 선택에 따른 유불리 가능성을 최소화할 수 있도록 출제하고자 했다"고 전했다.

EBS 수능 교재와의 연계율은 문항 수 기준으로 영역·과목별 50% 수준이다. 평가원은 "연계 교재에 포함된 도표, 그림, 지문 등 자료 활용을 통해 연계 체감도를 높여 출제하고자 했다"고 설명했다. EBS 교재의 개념이나 원리, 지문·자료, 핵심 제재와 논지 등을 활용하거나 문항을 변형·재구성하는 간접 연계 방식을 적용했다.

영역별 EBS 연계율은 국어 53.3%, 수학 50.0%, 영어 55.6%, 한국사 50.0%다. 사회탐구와 과학탐구, 직업탐구, 제2외국어·한문도 각각 50.0%로 출제됐다.

국어·수학·직업탐구는 '공통과목+선택과목' 구조로 시행됐다. 사회·과학탐구에서는 전체 17개 과목 가운데 최대 2개를 선택할 수 있으며 영어와 한국사, 제2외국어·한문은 절대평가 방식이 적용됐다.

jane94@newspim.com