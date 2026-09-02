현대백화점, 中 BFC몰과 VIP 서비스 제휴

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이달부터 양사 고객 혜택

유럽 유통사 제휴도 추진

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 중국 상하이의 프리미엄 라이프스타일몰 BFC(Bund Finance Center)몰과 업무협약을 맺고 이달부터 양사 VIP 고객에게 제휴 혜택을 제공한다고 2일 밝혔다.

이번 협업은 태국과 일본, 싱가포르, 마카오에 이은 현대백화점의 다섯 번째 글로벌 유통채널 VIP 서비스 제휴다. 현대백화점은 BFC몰 VIP 고객 가운데 20~40대 비중이 절반 이상인 점을 고려해 구매력 있는 중국인 고객을 유치한다는 계획이다.

중국 상하이 BFC 복합단지 전경. [사진=현대백화점]

현대백화점 VIP 고객이 BFC몰을 방문하면 전용 라운지와 포선 파운데이션 상하이 관람권 3매를 이용할 수 있다. 현지 관광 상담과 BFC몰 주요 레스토랑 우선 예약 등 일대일 컨시어지 서비스도 제공된다.

BFC몰 VIP 고객은 더현대 서울과 무역센터점에서 전용 라운지를 이용할 수 있다. 명품 브랜드 매장 패스트트랙과 복합문화공간 알트원(ALT.1) 이용권 3매, 특별 할인 및 추가 적립 혜택도 받는다.

현대백화점은 향후 BFC몰 고객에게 더현대 서울 크리스마스 마켓 입장권 등 계절별 문화 체험 혜택도 제공할 예정이다.

현대백화점에 따르면 BC카드가 집계한 올해 상반기 국적별 방한 외국인의 카드 사용액 가운데 중국 국적 고객의 사용액은 전년 대비 82.1% 늘어 국가별로 가장 높은 증가율을 기록했다.

현대백화점은 태국 시암 피왓 그룹과 일본 한큐백화점, 싱가포르 마리나 베이 샌즈, 마카오 샌즈 차이나 등과 VIP 공동 마케팅 제휴를 맺고 있다. 현재 프랑스와 영국, 스페인 등 유럽 유통채널과도 제휴를 추진하고 있다.

kji01@newspim.com