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금융위, '소상공인 특화 신용평가' 도입…8개 은행 시범운영 개시

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  • 정부가 2일 소상공인 특화 신용평가를 도입했다.
  • 비금융 데이터로 성장성 평가해 대출·금리·한도 혜택을 준다.
  • 8개 은행서 시범운영 시작해 연말 16개로 늘린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비금융 빅데이터·AI 기반 평가, 성장성 우수 시 신용등급 상향 효과
8개 은행서 인터넷은행 포함 16개로 확대…하반기 순차 가동

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 정부가 매출과 상권 등 비금융 정보를 바탕으로 소상공인의 미래 성장 가능성을 평가하는 '소상공인 특화 신용평가(SCB)'를 전격 도입한다.

이억원 금융위원장이 2일 서울 종로구 중소기업은행 광화문지점에 방문해 소상공인 특화 신용평가(SCB; Small Business Credit Bureau) 은행권 시범운영 상황을 살펴보고, 현장 정책 수요자와 관계기관 의견을 청취했다. [사진=금융위]

이에 따라 기존 금융거래 이력이 부족해 대출 문턱을 넘지 못했던 성장 잠재력 높은 소상공인들이 은행권에서 대출 승인은 물론 금리 인하와 한도 확대 혜택을 받게 될 전망이다.

금융위원회는 2일 이억원 금융위원장이 중소기업은행 광화문지점을 방문해 소상공인 특화 신용평가(SCB, Small Business Credit Bureau) 은행권 시범운영 현장을 점검하고 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 시범운영은 지난달 31일 KB국민·IBK기업·NH농협·부산·신한·우리·제주·하나 등 8개 은행을 시작으로 본격 가동됐다.

[자료=금융위]

◆ 비금융 데이터 기반 성장성 평가…대출승인·금리·한도 혜택

SCB는 매출, 업종, 상권 상세 분석, 사업 지속성, 근로자 수, 고객 인지도, 유통플랫폼 성장지수 등 비금융 빅데이터를 활용해 소상공인의 미래 성장성을 평가하는 인공지능(AI) 기반 평가 모형이다.

신용정보원이 산출한 소상공인 성장등급(S등급)과 기존 신용평가사(CB)의 신용등급을 결합해 '성장신용등급'을 금융회사에 제공하는 방식으로 운영된다. 성장등급이 우수한 소상공인은 기존 신용등급보다 상향된 평가를 받아 상위 신용등급에 준하는 혜택을 받게 된다.

◆ 참여 은행 16개·2.2조원 규모 확대…연말까지 순차 개시

시범운영 참여 은행은 당초 계획된 7개 은행(1.8조원)에서 16개 은행, 총 2조2000억원 규모로 크게 확대됐다. 이 중 8개 은행이 시범운영을 먼저 시작했다.

지난달 말 시범운영을 시작한 8개 은행에 이어, 하반기 중 경남·광주·수협·iM·전북은행과 카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 등 인터넷전문은행 3사를 포함한 8개 은행이 추가로 참여할 예정이다.

금융당국은 은행권이 대출심사에 SCB를 안정적으로 적용할 수 있도록 개정 신용정보업 감독규정과 개인사업자대출 여신심사 가이드라인을 시행했으며, 고의나 중과실이 없을 경우 관련 업무 담당자에게 면책을 부여하는 '은행권 SCB 운영 가이드라인'도 제정해 제도적 기반을 마련했다.

◆ 대출 승인부터 금리·한도 우대까지…현장 수혜 사례 속속

SCB 도입에 따라 금융 소외계층이었던 소상공인들의 금융 접근성이 한층 개선될 것으로 보인다. 사전 대출심사 조사 결과, 다양한 업종에서 구체적인 수혜 사례가 확인됐다.

금융거래 이력이 부족해 기존 7등급으로 대출이 거절됐던 40대 커피점주 A씨는 SCB 심사에서 사업 성장성을 인정받아 신용등급이 6등급으로 상향되며 대출 승인을 받았다. 지자체 이차보전 대상에서 제외돼 자금 조달에 어려움을 겪던 30대 온라인 소매업자 B씨는 SCB 상위등급을 적용받아 1.0%p의 금리 감면 혜택을 받아 3%대 금리로 자금을 확보했다.

매출 증가에 힘입어 2호점 개설을 추진하던 30대 한식당 업주 C씨는 기존 대출 한도 초과로 난관에 부딪혔으나, 상권 성장성 정성평가로 고등급을 얻어 추가 대출 한도를 인정받았다. 30대 도소매업자 D씨는 모바일 뱅킹 앱 신청 과정에서 대출 한도가 기존 3000만원에서 4000만원으로 늘어남과 동시에 0.7%p의 금리 우대까지 함께 적용받았다.

이날 현장 간담회에 참석해 여신거래약정서를 체결한 소상공인들의 호응도 높았다. 식재료비 상승으로 자금난을 겪던 배 모 씨는 "기존 대출 한도만으로는 필요 자금을 마련하기 어려웠는데, 업종과 상권 등 다양한 요소가 반영돼 추가 한도를 받으면서 숨통이 트였다"고 말했다. 기계장비를 구매한 채 모 씨 역시 "향후 영업 기반과 성장 가능성을 인정받아 구매가 전액을 대출로 조달할 수 있었다"고 전했다.

◆ "진정한 포용금융 실현"…사잇돌대출·지역신보 보증 연계 추진

이억원 금융위원장은 이날 간담회에서 "포용금융은 충분한 능력을 갖춘 분들이 기회를 갖지 못하고 밀려나지 않도록 공정하고 타당한 제도를 마련하는 것"이라며 "SCB는 기존 금융거래 이력 중심 평가에서 벗어나 비금융 데이터를 바탕으로 미래 성장성을 평가하는 대표적 포용금융 사례"라고 강조했다.

금융위는 오는 2027년 하반기까지 약 1년 동안 SCB 시범운영을 진행한 뒤, 성과 분석을 거쳐 전 은행권의 다양한 소상공인 대출 상품으로 적용을 확대할 계획이다.

아울러 오는 10월 출시 예정인 은행권 개인사업자 전용 사잇돌대출과 2027년 중 시행될 지역신용보증재단의 보증심사 및 평가에도 SCB 평가체계를 다각적으로 반영해 소상공인의 금융 접근성을 대폭 개선할 방침이다.

[사진=금융위원회]

ssup825@newspim.com

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韓 긴급구호대 네팔로...실종자 수색 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔 홍수 현장에서 피해자 수색과 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 네팔로 출발했다. 외교부는 KDRT 대원들과 구조 장비 등을 실은 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)가 이날 자정쯤 경기도 성남 서울공항을 이륙해 네팔 카트만두로 향했다고 밝혔다. 네팔 홍수 피해자 수색 구조 활동을 지원하기 위한 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)가 2일 새벽 성남 서울공항에서 공군 다목적 공중급유기 시그너스(KC-330)에 탑승하고 있다. [사진=국방부] 2026.09.02 KDRT는 이규호 외교부 개발협력국장을 구호대장으로 외교부 3명, 한국국제협력단(KOICA) 4명, 소방청 37명 등 총 44명으로 구성됐다. 공군 수송기에는 고해상도 드론과 매몰자 음향·영상 탐지기, 열화상 탐지기, 수중펌프, 급류 구조 및 수목·토석 제거 장비 등과 함께 구조견 5마리도 실렸다. 이번 KDRT 파견은 네팔 정부의 요청에 따른 것으로, 약 10일간 피해 지역에서 실종된 한국인 9명을 포함한 피해자 수색·구조 활동을 수행한다. KDRT는 이날 오전 카트만두에 도착해 네팔 정부 관계자 및 정부합동 신속대응팀과 협의를 거쳐 구체적인 수색 계획을 마련할 예정이다. 김진아 외교부 2차관은 서울공항에서 출발하는 KDRT 대원들을 격려하고, 수색·구조 임무 수행 과정에서 대원 개개인의 안전에도 만전을 기해달라고 당부했다. KDRT는 대규모 해외재난 발생 시 재난구호와 인명구조, 의료구호 등 피해국 지원을 위해 정부 부처와 관계기관 인력을 중심으로 구성되는 구호대다. KDRT는 2008년 중국 쓰촨성 지진 구호활동을 시작으로 지금까지 모두 11번 해외에 파견됐으며 이번이 12번째다. 한편, 실종된 한국인 9명에 대한 수색을 이어가고 있는 신속대응팀은 전날 네팔 육군과 사고 지역 일대에서 합동 수색을 실시했으나 이들의 소재를 파악할 수 있는 특이점을 발견하지 못했다. opento@newspim.com 2026-09-02 06:05
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FT "韓 장금상선 소유 유조선 피격" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 호르무즈 해협 통제권을 확보했다고 공언하는 가운데, 한국 해운사 소유 선박을 포함한 유조선 2척이 해협을 지나다 피격당한 것으로 전해졌다. 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 복수의 해상안보 분석가를 인용해 한국 장금상선(영문명: Sinokor·시노코) 소유의 '세네갈 프로스페리티(Senegal Prosperity)'호와 사우디아라비아 소유 유조선 '시드르(Sidr)'호가 전날(8월 31일) 밤 미군이 안전 항로로 지정한 오만 연안 해협에서 공격을 받았다고 보도했다. 다만 해협 일대의 통신 상태가 불안정해 해당 선박들의 신원이 공식 확인되지는 않았다고 덧붙였다. 앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)도 정체불명의 발사체 3발이 유조선 1척을 타격했다고 공지했으나 선명은 밝히지 않았다. 이번 사건은 미군이 이란 라라크섬을 공습하자 이란이 요르단 내 미군 기지를 공격하는 등 미·이란 간 무력 충돌이 다시 격화하는 과정에서 발생했다. 이란은 호르무즈 해협을 빠져나가는 유조선들을 집중 표적 삼고 있으며, 지난 사흘간 쿠웨이트 유조선 2척이 잇따라 피격되기도 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "해협을 완벽히 통제하고 있으며 매일 밤 평균 30척의 선박을 안전하게 호위하고 있다"고 성과를 과시했다. 하지만 해운 분석업체 윈드워드에 따르면 최근 하루 해협 통행량은 10~21척 수준에 그쳐 실제 안전 확보 여부를 둘러싼 의구심이 커지고 있다. 해협 내 긴장이 재고조되면서 브렌트유 선물 가격은 이날 장중 배럴당 92달러 선까지 치솟았다. 장금상선 측은 피격 여부를 묻는 공식 확인 요청에 아직 응답하지 않은 상태라고 FT는 전했다. 한편, 이란 당국은 호르무즈해협 통항 규정을 위반했다며 지난달 23일 유조선 45척을 블랙리스트에 올렸다. 이중에는 장금상선 소유 선박들도 포함됐다.  호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. 사진은 본 기사 내용과 무관하다. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 08:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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