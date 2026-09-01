aT 공공급식 플랫폼 클라우드 전환…AI 활용 기반 구축

AI 핵심 요약beta
- aT가 1일 공공급식플랫폼 클라우드 전환에 착수했다
- 전국 1만개 학교·어린이집 식재료 계약 4조원 규모다
- 장애 분산·확장성 강화로 AI 활용 기반도 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연간 식재료 계약 규모 약 4조원
2027년 5월까지 전환 작업 완료
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 전국 1만개 이상의 학교와 어린이집이 이용하는 공공급식통합플랫폼(eaT)이 클라우드 기반으로 전환된다. 연간 약 4조원 규모의 식재료 계약을 처리하는 플랫폼의 서비스 안정성을 높이고, 향후 인공지능(AI)을 활용할 수 있는 기반을 구축하기 위해서다.
한국농수산식품유통공사(aT)는 공공급식통합플랫폼이 행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주관하는 '공공 클라우드 네이티브 전환 사업'에 선정돼 1일부터 전환 개발에 착수한다고 밝혔다.
공공급식통합플랫폼은 지난 2010년 학교급식을 위한 식재료 전자조달시스템으로 출발했다. 현재는 학교와 어린이집 등 공공급식 분야의 식재료 조달을 지원하고 있다. 지난해 기준 전국 1만개 이상의 학교와 어린이집이 이용하며 연간 약 4조원 규모의 식재료 계약이 플랫폼을 통해 이뤄지고 있다.
이번 사업의 핵심은 기존 시스템을 '클라우드 네이티브' 방식으로 전환하는 것이다. 하나의 큰 시스템으로 운영하던 기존 구조를 여러 개의 독립된 기능으로 분리해 운영하는 방식이다.
이에 따라 식재료 주문이나 계약 등 일부 기능에 장애가 발생하더라도 다른 서비스까지 함께 영향을 받는 것을 최소화할 수 있다. 문제가 생긴 기능만 신속하게 조치하면서 나머지 서비스는 계속 운영할 수 있도록 시스템 안정성을 높이는 구조다.
이용량 변화에 맞춰 시스템 자원을 자동으로 늘리거나 줄이는 기능도 적용한다. 새로운 기능을 보다 신속하게 배포할 수 있도록 해 플랫폼의 유연성과 확장성도 높일 계획이다.
aT는 클라우드 전환을 통해 공공급식 식재료 조달 서비스의 연속성과 안정성을 강화할 방침이다. 향후 AI 기술을 보다 쉽게 접목할 수 있는 디지털 인프라를 마련한다는 목표도 세웠다.
사업자로는 아이티센엔텍·바이브컴퍼니·브이티더블유 컨소시엄을 선정했다. aT는 이들과 함께 내년 5월까지 공공급식통합플랫폼의 클라우드 네이티브 전환을 추진한다.
기운도 aT 유통이사는 "이번 클라우드 네이티브 전환으로 전국 학교와 어린이집 등의 공공급식 식재료 조달 업무를 보다 안정적으로 제공할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "정부의 AI 대전환에 발맞춰 공공급식 분야에서도 AI를 적극 활용할 수 있는 디지털 기반을 갖춘다는 점에서 의미가 크다"고 강조했다.
rang@newspim.com