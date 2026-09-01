밴드 하츠웨이브, 미니 2집 3종 이미지 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- 하츠웨이브가 1일 새 미니앨범 티저 3종을 공개했다.
- 숙소·야외 콘셉트로 일상과 밴드 매력을 담았다.
- 하츠웨이브는 9일 오후 6시 새 앨범을 발매한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 밴드 하츠웨이브가 새 앨범의 티저 이미지 3종을 공개했다.
하츠웨이브는 최근 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 두 번째 미니앨범 '더 세컨 웨이브: 모멘텀(The Second Wave : MOMENTUM)'의 두 번째, 세 번째 이미지 티저를 추가로 공개하며 컴백 예열에 나섰다.
먼저 2차 이미지 티저는 세트 이미지에 등장한 숙소 같은 공간을 배경으로 하츠웨이브 멤버들의 자연스러운 일상을 담아냈다.
하츠웨이브는 가족사진을 연상시키는 다양한 구도로 한층 편안한 분위기와 케미스트리를 선보였다.
야외에서 촬영한 3차 이미지 티저에서는 '밴드맨' 하츠웨이브의 날것의 매력과 쿨한 무드가 한껏 살아났다.
컴백을 앞두고 세 가지 콘셉트의 이미지 티저를 통해 공개된 하츠웨이브의 다채로운 매력이 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.
특히 데뷔 5개월 만에 한층 성숙해진 비주얼과 분위기로 돌아온 하츠웨이브의 음악적 역량과 비주얼, 팀 컬러를 아우르는 다각도의 성장세가 눈길을 끈다.
하츠웨이브는 오는 9월 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 2집 '더 세컨 웨이브: 모멘텀'을 발매하며 전격 컴백한다.
alice09@newspim.com