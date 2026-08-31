엔하이픈 미니 8집, 美 '빌보드 200' 1위…첫 정상

AI 핵심 요약beta
- 엔하이픈이 30일 빌보드200 1위에 올랐다.
- 미니 8집 더 신: 블리스로 9만8000장 팔았다.
- 데뷔 후 18위서 시작해 마침내 정상에 섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 엔하이픈이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 차지했다.
미국 음악 전문 매체 빌보드는 30일(현지시간) 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사를 통해 엔하이픈의 '더 신: 블리스(THE SIN : BLISS)'가 9월 5일 자 '빌보드 200' 1위로 진입한다고 밝혔다.
집계 기간 동안 총 9만8000장의 앨범 유닛을 기록했다. 이 가운데 순수 앨범 판매량은 9만2000장, 스트리밍 환산 판매량(SEA)은 6000장이다.
엔하이픈은 데뷔 앨범 '보더: 카니발(BORDER : CARNIVAL)'로 '빌보드 200'에 18위로 첫 입성한 뒤 꾸준히 계단식 성장을 이어왔다.
미니 4집 '다크 블러드(DARK BLOOD)'와 미니 5집 '오렌지 블러드(ORANGE BLOOD)'(4위), 미니 6집 '디자이어: 언리시(DESIRE : UNLEASH)'(3위), 정규 2집 '로맨스: 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)'와 미니 7집 '더 신: 배니시(THE SIN : VANISH)'(2위)를 거쳐, 이번 미니 8집으로 마침내 1위 고지를 밟았다.
이들은 2022년 미니 3집 '매니페스토: 데이 1(MANIFESTO : DAY 1)'으로 미국 내 연간 CD 판매량(빌보드·루미네이트 조사) 8위를 차지하며 처음 '톱 10'에 들었고, 2024년 정규 2집 '로맨스: 언톨드'로 36만 3000장의 판매고를 올리며 전체 3위로 치솟았다.
전작인 미니 7집 '더 신: 배니시'은 2026년 상반기 미국 실물 앨범 판매량 2위에 랭크되며 존재감을 한층 키웠다.
엔하이픈은 서바이벌 프로그램 '아이랜드(I-LAND)'를 통해 결성된 그룹이다. 이들은 데뷔 당시에는 7인조로 활동했으나, 최근 희승이 탈퇴해 현재는 정원·제이·제이크·성훈·선우·니키로 구성된 6인조로 활동하고 있다.
alice09@newspim.com