강신철 국방장관, 다이빙 中대사에 "KADIZ·서해 中 활동" 입장 전달

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방부 장관이 20일 중국대사를 만나 KADIZ·서해 활동을 논의했다
- 강 장관은 한반도 긴장이 중국 이익에도 맞지 않는다며 역할을 요청했다
- 양측은 한중 국방교류와 외교·안보 대화를 활성화하기로 했다
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다이빙 "외교·안보 대화 활성화" 공감
정상 상호 방문 흐름 속 국방교류 확대 공감대
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 20일 다이빙(戴兵) 주한 중국대사를 만나 한국방공식별구역(KADIZ)과 서해상에서 벌어지는 중국 측 활동에 대한 우리 정부 입장을 전달했다. 한반도 긴장 고조는 중국의 이익에도 부합하지 않는다며 중국 정부의 '건설적 역할'도 요청했다.
국방부에 따르면, 강 장관은 이날 오후 서울 용산 국방부 청사에서 다이빙 대사를 접견하고 한중 국방교류협력과 한반도 정세를 논의했다.
강 장관은 KADIZ와 서해에서의 중국 측 활동을 직접 거론하며 양국 간 긴밀한 소통이 중요하다고 강조했다. 국방부는 어떤 활동을 문제 삼았는지는 구체적으로 밝히지 않았다. 다이빙 대사는 공감을 표하며 양국이 외교·안보 분야에서 대화와 소통을 활성화해 나가길 바란다고 답했다.
강 장관은 최근 한반도 상황과 관련해 긴장 고조가 중국의 이익에도 맞지 않는다고 짚었다. 한반도 평화와 안정을 위해 중국이 영향력을 발휘해 달라는 주문이다.
강 장관은 수교 이후 한중 관계가 꾸준히 발전해 왔다고 평가하면서, 선린우호와 신뢰에 기반한 국방교류협력이 이뤄지도록 중국 측의 적극적인 지원을 당부했다.
다이빙 대사는 강 장관의 취임을 축하한 뒤 "최근 양국 정상이 짧은 기간 안에 상호 방문하며 한중 관계가 지속 발전하고 있다"며 국방 분야에서도 교류협력이 한층 활성화되길 기대한다고 말했다.
강 장관은 양국 관계 발전을 위한 다이빙 대사의 지속적인 협력을 당부했다.
gomsi@newspim.com