강신철 국방장관, 취임 후 첫 예비역 단체 방문… 성우회·향군 찾아

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방부 장관이 13일 성우회와 재향군인회를 방문했다
- 강 장관은 예비역 단체에 국방정책 현안 의견을 청취했다
- 강 장관은 안보 대응을 위한 예비역 단체의 협력을 요청했다
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국방정책 현안 의견 청취, 국방태세 확립 성원 요청
"예비역 단체와 소통 강화해 정책에 반영"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강신철 국방부 장관이 취임 후 처음으로 예비역 단체를 찾았다. 국방부는 강 장관이 13일 오후 성우회와 대한민국재향군인회를 방문했다고 이날 밝혔다.
국방정책 현안에 대한 예비역들의 의견을 직접 듣기 위한 자리다.
성우회는 예비역 장성들의 모임이다. 회장은 해군 대장 출신으로 국민안전처 장관을 지낸 박인용 씨다. 재향군인회는 육군 대위로 예편한 신상태 회장이 이끌고 있다.
강 장관은 두 단체에 국가와 군을 위한 그간의 헌신에 감사를 표했다. 이어 어떤 안보 위협에도 대응할 수 있는 국방태세를 갖추는 데 예비역 단체가 계속 힘을 보태 달라고 요청했다.
새 장관이 취임 초기 예비역 단체부터 찾은 것은 군 원로 그룹과의 관계를 먼저 다지려는 행보로 풀이된다. 국방부는 앞으로도 예비역 단체와의 소통을 강화해 현장 의견을 국방정책에 적극 반영할 방침이다.
gomsi@newspim.com