강릉시, 자율주행 기술 시연으로 미래 교통 체험 제공…AI 기반 솔루션 주목

AI 핵심 요약beta
- 2026 강릉 ITS 세계총회가 20일 개최 2일 차를 맞았다
- 국내외 기업들이 자율주행·AI 교통관제 등 신기술을 공개했다
- 강릉시는 글로벌 면담과 기술 시찰로 교통정책 협력을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 지능형 교통 체계(ITS) 분야 최대 규모의 축제인 '2026 강릉 ITS 세계총회'가 20일 개최 2일 차를 맞으며 글로벌 관심 속에 열기를 더하고 있다.
20일 겅릉시에 따르면 강릉 스피드스케이팅경기장과 하키센터의 야외 시연장에는 국내외 교통 전문가와 기업 관계자, 다수의 방문객이 모이며 현장을 가득 메웠다.
전시장에서는 현대자동차, 롯데이노베이트, 퀄컴, 도요타, 혼다와 같은 글로벌 모빌리티 기업들이 자율주행, AI 기반 교통관제 솔루션, 드론, 주차 로봇 등 신기술을 공개하며 관람객의 주목을 받았다. 야외 시연장에서는 레벨4 자율주행 차량, 1인승 교통약자 자율주행 모빌리티, 드론 배송과 같은 혁신적 기술이 시연되며 관람객들에게 미래 교통을 경험할 기회를 제공하고 있다.
컨벤션센터에서는 자율주행, AI 스마트 인프라 및 ITS를 주제로 한 학술 세션과 정책 회의가 활발히 진행되고 있다. 특히 김중남 강릉시장이 참석한 '지역맞춤형 교통서비스' 특별 세션에서는 강릉의 미래 교통서비스에 대한 심도 있는 논의가 이뤄질 예정이다.
김중남 시장은 축사에서 "모빌리티의 미래는 다양한 교통수단이 통합되어 연결되는 서비스로 진화하고 있다"며, "시민이 편리하게 이용할 수 있는 '강릉형 K-MaaS' 생태계를 완성해 나가겠다"고 말했다.
이번 총회에 고위급 글로벌 면담도 예정돼 있으며 김 시장은 베트남 교통부 차관 및 글로벌 교통 수장들과의 연속 면담을 통해 강릉의 ITS 인프라와 자율주행 정책 노하우를 공유할 계획이다.
20일부터는 전문가들을 위한 기술 시찰 프로그램도 시작된다. 싱가포르 육상교통청(LTA) 선임장관이 강릉시 도시정보센터를 방문해 AI 기반의 실시간 교통관리 시스템과 통합관제 연동 인프라를 직접 확인할 예정이다. 이를 통해 향후 교통 정책 및 시스템 운영에 적용할 수 있는 인사이트를 모색할 것으로 기대된다.
김중남 시장은 "이번 세계총회를 통해 강릉의 모빌리티 기술력과 도시 위상이 글로벌 무대에서 입증되고 있다"며, "총회 기간 다양한 프로그램이 지속되니 시민과 방문객이 현장을 찾아 모빌리티의 미래를 느껴보기를 바란다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com