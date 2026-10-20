원주미래산업진흥원, '2026 원주 IT 페스타' 31일 개최

AI 핵심 요약beta
- 원주미래산업진흥원은 20일 31일 원주 IT 페스타 개최를 밝혔다
- 행사는 미래기술 체험과 강연·공연을 즐기는 시민 축제로 마련됐다
- 로봇·AI·VR 체험과 과학강연, 버블매직쇼 등이 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 재단법인 원주미래산업진흥원은 10월 31일 원주 혁신도시 미리내공원 일원에서 '2026 원주 IT 페스타'를 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 행사는 강원특별자치도와 원주시가 주최하며 '기술이 만드는 더 나은 내일'을 슬로건으로 하여 시민들이 미래 첨단기술을 직접 체험하고 즐길 수 있는 미래기술 축제다.
주요 체험 프로그램으로는 로봇팔과 미니 로봇을 조작하는 '로봇 체험', AI 로봇과 대국을 겨루는 'AI 바둑 챌린지', VR 장비로 가상세계 미션에 도전하는 '가상세계 미션 탐험대', 디지털 타투 및 3D펜을 활용하는 '디지털 창작 체험', AR 과녁을 조준하는 '디지털 스포츠 챌린지' 등이 포함된다.
또한 시민들의 호기심을 채워줄 강연과 공연 프로그램도 마련됐다. 특히 오전 10시 30분 반곡역사관에서는 인기 과학 유튜버 엑소쌤이 '세상을 바꾸는 일상 속 미래과학 한 번에 끝내기'라는 주제로 특별강연을 진행한다. 이어 오후 1시 미리내공원에서 비눗방울과 마술이 어우러진 '버블매직쇼' 특별공연이 펼쳐져 방문객들에게 즐거움을 선사할 예정이다.
조영희 원장은 "이번 2026 원주 IT 페스타에서 시민들이 미래 IT 및 과학 기술을 친근하게 경험하는 기회가 될 것"이라며 "원주 혁신도시가 AI 특화 시범도시로 나아가는 만큼 앞으로도 강원특별자치도 및 원주시와 협력해 시민이 체감하는 미래산업 생태계를 구축하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com