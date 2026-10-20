원전 5개 지자체, 사용후핵연료 저장시설 실질 지원대책 촉구

AI 핵심 요약beta
- 원전 소재 지자체 협의회가 20일 사용후핵연료 지원을 촉구했다
- 협의회는 고준위방폐물관리위원회에 공동 건의서를 제출했다
- 지역 부담에 상응하는 제도적·재정적 지원과 주민 의견 반영을 요구했다
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[경주·세종=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주시와 울진군 등 전국 원전 소재 지자체가 원전부지 내 사용후핵연료 저장시설 관련 실질적인 지원 대책 마련을 촉구했다.
20일 경주시에 따르면 원전 소재 지방자치단체 행정협의회(회장 주낙영 경주시장, 협의회)는 이날 세종시 베스트웨스턴 플러스 호텔에서 고준위 방사성폐기물 관리위원회와 면담을 갖고 사용후핵연료 저장시설에 대한 지원 대책 마련을 요구하는 공동 건의서를 제출했다.
건의서에는 사용후핵연료 저장시설 설치·운영에 따른 지역의 장기적인 부담에 상응하는 제도적·재정적 지원 요구안이 담겼다.
참석자들은 사용후핵연료 저장시설 추진 과정에 지역 의견을 충분히 반영하고 주민들이 체감할 수 있는 지원 대책과 제도 개선을 요구했다.
특히 국가 에너지 정책에 기여해 온 원전 소재 지역의 부담과 책임에 걸맞은 합리적인 지원 체계가 필요하다고 강조했다.
최혁준 경주시 부시장은 "원전 소재 지역은 오랜 기간 국가 에너지 정책을 뒷받침해 왔다"며 "사용후핵연료 저장시설 관련 정책은 지역의 일방적인 희생이 아닌 실질적인 지원과 공정한 절차를 바탕으로 추진돼야 한다"고 말했다.
원전 소재 지방자치단체 행정협의회는 경북 경주시와 울진군을 비롯 부산 기장군, 울산 울주군, 전남 영광군 등 5개 지자체 단체장으로 구성돼 있다.
nulcheon@newspim.com