[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 -8월 31일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 30일 의장 주재 업무보고와 상임위 회의를 열었다.
- 여야 지도부는 최고위와 당대표 회의, 기자간담회를 소화했다.
- 의원들은 데이터센터·성장·노동·안전 현안 세미나를 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
10:00 문화체육관광위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 508호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
10:00 성평등가족위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 550호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
14:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
◆의원실 세미나
10:00 박덕흠 의원실 등, AI시대의 데이터센터 건설산업 육성과 공급전략 국회 세미나 / 국회도서관 대강당
10:30 최기상 의원실 등, 제2의 성수동: 지역 소멸 대응의 새로운 모델 / 의원회관 제4간담회의실
13:00 임종득 의원실, 사관학교 폐교 저지 국민연대 / 의원회관 대회의실
13:30 문금주 의원실 등, 올바른 수계기금 활용을 통한 댐 주변지역 발전방안 모색 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 한정애 의원실 등, 3대 메가프로젝트 반도체 산업용수 공급 어떻게 할 것인가?: 국회물포럼 제36차 토론회 / 의원회관 제2세미나실
14:00 이상식 의원실 등, 경찰의 민주적 통제 및 경찰수사 혁신 정책토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 박해철 의원실 등, 국가공공기관 노동이사제 4년 / 국회도서관 소강당
14:00 김예지 의원실, 시각장애인 편의시설 설치율 제고 및 제도 개선을 위한 토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 박지혜 의원실 등, 제1차 재생에너지 기본계획, 100GW를 어디에 지을 것인가? / 의원회관 제3간담회의실
14:00 정태호 의원실 등, 청정수소 구현을 위한 원전수소 역할과 위상 정책 세미나 / 의원회관 제3세미나실
15:00 오기형 의원실 등, 자발적 탄소시장법 제정 방향 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 김문수 의원, [전당대회 국민여론조사 업무방해 관련 기자회견]
10:40 정춘생 의원, [디지털성범죄 법안 발의 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [9월 1주차 국회 정례브리핑]
11:20 윤상현 의원, [현안 기자회견]
13:20 김소희 의원, [서민 현안 기자회견]
13:40 김소희 의원, [여성 현안 기자회견]
14:00 이진숙 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*김민석 당대표
11:00 메가성장 특별위원회 제1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
11:30 공천혁신추진단·정당개혁추진단·개헌추진단 제1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 '문화하라! 한류정치' 전국청년문화제 추진단·1030 청년 정책단·제2 광화당사 추진단 제1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:30 불금정치 골목민생단·AI전환형 금융·증시·경제제도 개선 추진단·미·중·일 정당외교 추진단 제1차 회의 / 국회 본관 당대표회의실
17:00 치우용 중국 칭화대학교 당서기 접견 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
14:30 이명박 前 대통령 예방 / 서울 서초구 법원로3길 15
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:30 최고위원회의 / 본관 224호
*신장식 당대표
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의
14:00 故김승모 노동자 사망사고 관련 중대재해·산업안전 대책 마련을 위한 간담회 / 금속노조 만도지부 대회의실
17:00 평택당진항발전협의회 간담회 / 평택항마린센터 9층 회의실
*김준형 원내대표
10:30 네팔 대홍수 관련 대응상황 점검을 위한 외교통일위원회 위원 외교부 방문 / 외교부 청사
◆개혁신당
*천하람 당대표 권한대행
09:30 기자 간담회 / 국회 본청 170호 개혁신당 대회의실
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