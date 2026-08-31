전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.31 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

트럼프, 베네수엘라 석유에 '펜타곤 지분'…美 정부 직접 투자자로

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 트럼프 미 대통령이 30일 베네수엘라 석유 투자에 미 정부 직접 참여를 추진했다.
  • 미 정부는 NABEP 지분 35%와 원유 20% 우선구매권을 검토했다.
  • 법적 권한 논란과 노후 인프라 탓에 생산 확대는 지연될 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민간기업 꺼리자 투자 중재자에서 직접 투자자로
650억 배럴 매장 17개 유전 개발권…NABEP 지분 35%·생산량 20% 우선권

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라의 막대한 석유 매장량을 확보하기 위해 미 국방부를 석유사업의 직접 투자 구조에 참여시키는 이례적인 거래를 추진하고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 30일(현지시간) 수개월간 이어진 비공개 협상 내용을 전하며, 이번 합의가 미국 정부의 역할을 베네수엘라 석유 투자의 중재자에서 직접적인 투자자로 바꾸는 구조라고 보도했다.

미국 정부는 베네수엘라 17개 유전의 개발권을 갖게 될 민간기업 노스아메리칸블루에너지파트너스(NABEP) 지분 35%를 확보하고, 이 회사 생산량의 20%를 원가로 우선 구매할 수 있는 권리를 갖는 방안을 추진 중이다.

트럼프 행정부가 이 같은 구조를 택한 것은 미국 에너지 기업들이 베네수엘라의 정치·법적 불확실성과 낙후된 석유 인프라 등을 이유로 대규모 투자에 소극적이었기 때문으로 풀이된다.

◆ 민간기업 대신 美 정부가 직접 투자자로

협상 관계자들에 따르면 베네수엘라 정부는 사업가 알레한드로 베탕쿠르트가 이끄는 NABEP에 17개 유전의 장기 개발권을 부여하는 방안을 마련했다.

해당 유전에는 약 650억 배럴의 석유가 매장된 것으로 알려졌다. 이는 베네수엘라 전체 확인 매장량의 약 5분의 1에 해당한다.

미국 정부는 NABEP 지분 35%를 수동적 투자자 형태로 확보하고, 생산 원유의 20%를 원가로 우선 구매할 수 있는 권리를 갖게 된다.

당초 트럼프 행정부는 엑손모빌(XOX)과 코노코필립스(COP) 등 미국 에너지 기업들이 베네수엘라 유전으로 복귀해 생산을 빠르게 늘리기를 원했다. 그러나 기업들은 노후화된 인프라와 치안, 법적 불확실성 등을 이유로 투자를 주저했고, 미국 정부가 직접 투자 구조를 마련하는 방향으로 선회한 것으로 전해졌다.

◆ 미 국방부 전략자본실 참여…법적 권한 논란

협상은 미 국무부가 주도했지만 자금 조달 방안을 마련하는 과정에서 후반부에 미 국방부 전략자본실(OSC)이 참여했다.

WSJ에 따르면 OSC는 '페니 워런트'를 활용해 대규모 자본 투입 없이 NABEP 지분을 확보하는 방안을 검토했다. OSC는 국가안보에 중요한 산업을 지원하기 위해 설립된 조직으로, 통상 대출과 대출보증 등을 통해 민간투자를 지원해왔다.

데이비드 로치 OSC 국장을 포함한 미 국무부와 미 국방부 고위 당국자들은 지난 7월 베네수엘라를 방문해 거래 조건을 조율한 것으로 알려졌다.

다만 미 국방부는 OSC가 민간기업의 지분을 직접 취득할 법적 권한은 없으며, 법률상 역할은 대출이나 대출보증, 기술 지원 등에 제한된다는 입장을 밝혔다. 이에 따라 미국 정부가 NABEP에 대한 지분과 경제적 이해관계를 실제 어떤 방식으로 확보할지는 불확실하다.

◆ 650억 배럴 있어도 생산까지는 '먼 길'

트럼프 행정부는 이번 거래를 미국의 에너지 안보 강화와 원유 가격 안정의 계기로 내세우고 있다.

마르코 루비오 미 국무장관은 이번 합의를 서반구에서 저비용 원유를 확보하고 미국의 휘발유 가격을 낮출 수 있는 "엄청난 승리"라고 평가했다.

델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령 측은 이번 거래를 통해 1000억 달러 이상의 투자와 2090억 달러 이상의 세수, 수천 개의 일자리가 창출될 것으로 기대하고 있다.

그러나 막대한 매장량이 곧바로 생산량 증가로 이어지는 것은 아니다.

현재 베네수엘라의 원유 생산량은 하루 약 110만 배럴로 미국 노스다코타주와 비슷한 수준이다. 장기간의 투자 부족과 관리 부실, 제재 등으로 석유 생산 인프라가 크게 훼손됐기 때문이다.

석유업계에서는 생산량을 크게 끌어올리려면 막대한 자금과 수년간의 인프라 복구가 필요하다고 보고 있다. 이에 따라 트럼프 대통령이 공언해온 휘발유 가격 하락이 단기간에 실현되기는 어려울 것이란 전망이 나온다.

◆ 헌법 충돌 논란…차기 정부가 뒤집을 수도

법적 정당성을 둘러싼 논란도 변수다.

베네수엘라의 1999년 헌법은 국가의 석유 자원이 베네수엘라에 귀속되며 이를 매각할 수 없도록 규정하고 있다.

비판론자들은 현재 베네수엘라 임시정부가 국민에 의해 선출된 정부가 아닌 만큼 국가의 석유 개발권을 장기간 민간기업에 넘길 법적 권한이 있는지 문제를 제기하고 있다.

특히 향후 새로운 정부가 들어설 경우 이번 합의의 법적 효력을 문제 삼거나 계약을 뒤집을 가능성도 있다. 이번 거래가 정부 간 직접 계약이 아닌 민간기업을 중심으로 설계된 것도 정권 교체 이후 합의를 유지하기 위한 장치라는 분석이 나온다.

◆ 美 석유업계도 '정부 지원 경쟁자' 우려

미국 에너지업계에서는 NABEP가 정부 지원을 등에 업고 베네수엘라의 막대한 유전 개발권을 확보할 경우 미국 민간기업들이 정부 지원 경쟁자와 맞서야 한다는 우려도 있다.

미국 당국자들은 NABEP가 확보하게 될 유전의 매장량을 기준으로 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코에 이어 세계 2위 규모의 확인 매장량을 보유한 기업이 될 것이라고 밝혔다.

휴스턴대 에너지 경제학자 에드 허스는 "미국이 왜 자국 석유업계의 주요 경쟁자를 보조금까지 주며 키우고 있느냐"고 반문했다.

NABEP를 이끄는 베탕쿠르트는 베네수엘라 에너지 사업에서 중개 역할을 해온 인물로, 델시 로드리게스 임시 대통령과 가까운 관계인 것으로 알려졌다. 그는 스페인과 스위스에서 자금세탁 의혹으로 수사를 받은 전력이 있지만 공식 기소된 적은 없는 것으로 전해졌다.

이번 거래는 이란전으로 글로벌 에너지 공급 불안이 커진 가운데 서반구에서 장기적인 원유 공급원을 확보하려는 트럼프 행정부의 구상과도 맞물려 있다.

베네수엘라 줄리아주 카비마스에서 2026년 1월 26일 촬영된 마라카이보 호수의 석유 시추 플랫폼과 펌프잭.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
사진
'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동