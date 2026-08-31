더본코리아, 예당호에 디저트 매장 오픈…예산 사과 활용 '잼리수' 선봬

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 더본코리아의 커피전문점 브랜드 빽다방이 충남 예산군 예당호 출렁다리 인근에 복합형 매장 '빽다방 예당호점'을 오픈했다고 31일 밝혔다.

디저트 복합형 매장 '빽다방 예당호점' 외관. [사진= 더본코리아]

예당호는 매년 약 100만여 명이 찾는 관광지로, 이번 매장은 약 120평 규모에 60명 이상을 수용할 수 있는 대형 매장이다. 빽다방과 함께 예산 특산물인 사과잼을 활용한 디저트 '잼리수' 매장을 결합해 조성했다.

잼리수는 대만 대표 간식 '펑리수'에서 착안한 제품으로, 2024년 최재구 예산군수가 대만 방문 중 펑리수를 접한 뒤 예산을 대표할 디저트 개발을 제안하면서 시작됐다. 예산군과 더본코리아가 협력해 개발했으며, 더본코리아는 대만 현지 펑리수 제조업체와 생산 기기·레시피 협업을 통해 국내 입맛에 맞게 제품을 완성했다.

'빽다방 예당호점'에서 만나볼 수 있는 예산 특화 디저트 '잼리수'. [사진= 더본코리아]

매장에는 제조 과정을 볼 수 있는 통창 공간도 마련해 관광객들이 잼리수 제조 과정을 직접 볼 수 있도록 했다.

이번 매장은 특수임무유공자 가족의 자립을 지원하는 '희망창업' 1호점이라는 의미도 있다. 특수임무유공자 가족이 직접 매장을 운영하며, 더본코리아는 안정적 운영을 위한 지원을 이어갈 계획이다.

더본코리아 관계자는 "예산시장에 이어 잼리수까지 지역 특산물을 활용한 먹거리 콘텐츠를 확대하는 데 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 특산물을 활용한 메뉴 개발로 지역 관광과 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com