피지오겔, '9월 올영픽' 선정…'DMT 페이셜 크림' 대용량 기획세트

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = LG생활건강의 더마톨로지컬 뷰티 브랜드 피지오겔이 '9월 올영픽'(올리브영 Pick)에 선정되며 환절기 보습 솔루션을 담은 'DMT 페이셜 크림 대용량 기획세트'를 선보인다.

'9월 올영픽' 피지오겔, 'DMT 페이셜 크림 대용량 기획세트' . [사진= LG생활건강]

이번 기획세트는 대표 제품인 DMT 페이셜 크림 대용량(200ml)과 DMT 에센스 인 토너(50ml), DMT 크림 마스크(1매) 등 3종으로 구성된 올리브영 단독 상품으로, 최대 47% 할인된 가격에 출시됐다.

DMT 페이셜 크림은 179년 역사의 독일 피부과학을 바탕으로 한 피지오겔의 스테디셀러로, 10년 연속 보습장벽크림 1위를 기록하고 누적 판매량 1300만개를 돌파했다.

제품의 핵심은 피부 지질 유사 성분을 배합한 '바이오미믹 기술'로, 필요한 성분만 콤팩트하게 담아 성인부터 영유아까지 사용 가능한 순한 제형을 구현했다. 바이오미믹 기술 미적용 제품 대비 피부 장벽 손상 방지율이 21.5% 높게 나타났다.

여기에 특수 진공 믹서로 원료를 장시간 정밀하게 혼합하는 '마이크로 인퓨젼 공법'을 적용해 입자를 미세하고 균일하게 다듬어 완성도를 높였다. 기획세트는 9월 30일까지 올리브영 온·오프라인 매장에서 구매할 수 있다.

피지오겔 브랜드 관계자는 "피지오겔만의 독보적인 R&D 기술력이 완성한 보습 장벽 케어를 더 많은 고객들이 경험하길 바란다"고 말했다.

fineview@newspim.com