7월 소비 2.4%↓·투자 7.5%↑…반도체 호조 영향

AI 핵심 요약beta
- 국가데이터처가 31일 7월 산업활동동향을 발표했다.
- 지난달 소비는 2.4% 줄고 설비투자는 7.5% 늘었다.
- 전산업 생산은 보합이었고 경기지수는 동반 상승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난달 소비가 전월보다 감소한 반면 투자는 증가했다. 생산은 전월과 같은 수준을 유지했다.
31일 국가데이터처가 발표한 '2026년 7월 산업활동동향'에 따르면, 지난달 전(全)산업 생산은 전월 대비 보합을 기록했다.
전산업 생산은 서비스업(-1.3%)과 건설업(-1.1%)에서 줄었으나 공공행정(8.5%)과 광공업(0.2%)에서 늘었다.
광공업 생산은 자동차(-4.5%)에서 감소했지만 전자부품(20.7%)과 1차금속(4.2%)에서 증가했다. 서비스업 생산은 정보통신(3.5%)에서 늘었으나 금융·보험(-4.8%)과 전문·과학·기술(-2.7%)에서 줄었다.
전산업 생산은 전년 동월과 비교하면 3.1% 증가했다. 서비스업과 광공업 생산이 각각 3.5%, 3.6% 늘어난 데 영향을 받았다.
소매판매는 전월 대비 2.4% 감소했다. 승용차·가전제품 등 내구재(-7.7%)와 의복 등 준내구재(-1.4%), 화장품 등 비내구재(-0.1%)에서 판매가 모두 줄었다.
소매판매는 전년 동월과 비교해서도 0.8% 감소했다. 의약품 등 비내구재(0.7%)에서 판매가 늘었지만 통신기기·컴퓨터 등 내구재(-4.1%)와 오락·취미·경기용품 등 준내구재(-0.2%)에서 줄었다.
설비투자는 전월 대비 7.5% 증가했다. 선박·항공기 등 기타운송장비를 중심으로 운송장비(15.4%) 투자가 늘었고, 반도체제조용기계 등 기계류(4.2%) 투자도 증가했다.
전년 동월과 비교하면 설비투자는 24.9% 늘었다. 기계류와 운송장비 투자가 각각 21.3%, 32.7% 증가했다.
건설기성은 전월 대비 1.1% 감소했다. 토목 공사실적은 18.5% 늘었지만 주거용과 비주거용 건축이 모두 부진하면서 건축 실적이 7.4% 줄었다.
전년 동월과 비교해서도 건설기성은 3.2% 감소했다. 토목은 4.4% 증가한 반면 건축은 5.5% 줄었다.
현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전월 대비 0.8포인트(p) 상승했다. 향후 경기 흐름을 나타내는 선행종합지수 순환변동치도 전월보다 0.4p 올랐다.
rang@newspim.com