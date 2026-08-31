LG유플러스, 글로벌 멤버십 연내 출시…해외서 쇼핑·관광 할인

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'원더조이 트래블 얼라이언스' 한국 파트너로 합류

일본서 3개월간 시범 운영…쿠폰 다운로드 1만건 넘어

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = LG유플러스가 해외 주요 여행지에서 쇼핑과 관광, 교통 등의 제휴 혜택을 이용할 수 있는 글로벌 멤버십 서비스를 연내 출시한다.

LG유플러스는 글로벌 통신사 연합체 '원더조이 트래블 얼라이언스(Travel Alliance)' 가입을 완료하고 일본에서 시범 운영을 마쳤다고 30일 밝혔다.

LG유플러스가 일본, 대만, 싱가포르 등 8개국 통신사와 멤버십 혜택을 공유하는 글로벌 통신사 연합에 합류한다. 사진은 LG유플러스 모델이 일본 도쿄 현지에서 원더조이 트래블얼라이언스 합류를 소개하는 모습. [사진=LG유플러스]

원더조이 트래블 얼라이언스는 국가별 통신사가 보유한 제휴 혜택을 다른 회원사 고객과 공유하는 글로벌 통신사 협력 플랫폼이다. 국가당 1개 통신사가 가입할 수 있으며 LG유플러스는 한국 파트너로 합류했다.

현재 싱가포르 싱텔, 일본 KDDI, 홍콩 HKT, 태국 AIS, 대만 타이완모바일, 필리핀 글로브, 인도네시아 텔콤셀, 호주 옵터스 등이 참여하고 있다.

LG유플러스는 이번 가입을 통해 국내 중심으로 운영해 온 멤버십 서비스를 해외로 확대한다. 정식 서비스가 시작되면 고객들은 해외 여행지에서 현지 통신사가 확보한 쇼핑·관광·교통 등의 제휴 혜택을 이용할 수 있다.

앞서 LG유플러스는 지난 6월부터 8월 말까지 일본에서 시범 서비스를 운영했다. 로밍패스 가입 고객 가운데 응모자를 대상으로 돈키호테와 로손 할인, 고택시 할인, 후지산 원데이 투어, 뉴우먼 쇼핑몰 할인 등의 혜택을 제공했다.

시범 운영 기간 1만건 이상의 쿠폰 다운로드가 이뤄졌다. 쿠폰을 내려받은 고객 10명 중 9명은 돈키호테와 로손 할인 혜택을 실제 이용한 것으로 집계됐다.

이용 고객 연령별로는 40대가 34.8%로 가장 많았으며 30대 24.8%, 50대 18.6%, 20대 15.7% 순이었다.

LG유플러스는 시범 운영에서 제휴 혜택을 문자메시지 형태로 제공할 경우 실제 사용 시점에 쿠폰을 다시 찾기 어렵다는 고객 의견도 확인했다. 이를 반영해 정식 서비스는 고객이 필요할 때 혜택을 확인할 수 있는 앱 기반으로 제공할 계획이다.

LG유플러스는 시범 운영에서 확보한 이용 데이터와 고객 의견을 반영해 연내 정식 서비스를 출시할 예정이다. 향후 여행 예약과 액티비티, 커머스 등 여행 관련 서비스와의 연계도 검토한다.

임혜경 LG유플러스 요금상품담당은 "원더조이 트래블 얼라이언스 합류를 통해 고객들이 해외에서도 현지 통신사가 제공하는 혜택을 이용할 수 있는 기반을 마련했다"며 "글로벌 파트너십을 확대해 고객의 해외 이용 경험을 강화할 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com