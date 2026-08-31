[오늘날씨] 전국 곳곳에 비…충남 최대 250mm

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아침 최저 22~26도·낮 최고 31~36도

경기남부·충청 150mm 물폭탄…충남서해안 250mm

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 31일은 전국 곳곳에 비가 내리겠다. 경기남부와 충청권에는 150mm 이상 많은 비가 내리겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리겠다. 비는 남부지방과 제주도에서는 밤에 대부분 그치겠고 중부지방은 다음 날 오전까지 내리는 곳이 있겠다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강풍을 동반한 강한 비가 쏟아지고 있는 22일 오후 서울 종로구 광화문광장 인근에서 시민들이 비를 피해 이동하고 있다. 2026.08.22 ryuchan0925@newspim.com

예상 강수량은 경기남부 50~100mm(많은 곳 150mm 이상), 서울·인천·경기북부 30~80mm, 서해5도 20~60mm, 강원도 30~80mm(많은 곳 강원남부내륙·산지 120mm 이상), 대전·세종·충남 80~150mm(많은 곳 충남서해안 250mm 이상, 대전·세종·충남내륙 200mm 이상), 충북 50~150mm(많은 곳 200mm 이상), 전북 20~80mm(많은 곳 전북서북부 120mm 이상), 광주·전남 30~80mm, 전북남동부 10~40mm, 경북중·북부와 부산·울산·경남 30~80mm, 대구·경북남부와 울릉도·독도 20~60mm, 제주도 5~40mm다.

아침 최저기온은 20~26도로 예상된다. ▲서울 23도 ▲인천 23도 ▲수원 22도 ▲춘천 22도 ▲강릉 22도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.

낮 최고기온은 24~34도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 27도 ▲전주 30도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 34도 ▲울산 34도 ▲제주 31도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com