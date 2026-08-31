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정부 2기 개각에 통일·외교 장관 유임...정책적 혼선 교통정리 안 해

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  • 이재명 대통령이 30일 2기 개각에서 정동영·조현을 유임했다.
  • 정동영 장관은 대북 구상 논란과 정책 혼선에도 자리를 지켰다.
  • 정부는 안정과 연속성을 내세웠지만 후속 정비 필요성도 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대북 구상·추진에 '다른 시각' 가진 정동영·조현 유임
불편한 동거 계속...대북정책 '분명한 방향 설정' 연기

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 청와대가 30일 발표한 이재명 대통령의 2기 개각은 예상보다 폭이 넓은 6개 부처 장관 교체의 중폭 개각이었지만 공개적으로 정책적 이견을 드러냈던 정동영 통일부 장관과 조현 외교부 장관은 유임됐다. 공식적으로는 '안정'과 '정책 연속성'을 내세웠지만 통일부와 외교부의 정책적 혼선을 그대로 방치한 것은 이해하기 어렵다는 지적이 나온다.

정동영 통일부 장관의 유임에 대해서는 다소 의외라는 평가가 많다. 개각 발표가 나기 전까지 정 장관은 교체 대상으로 유력하게 거론됐다. 정 장관은 대북 관련 구상이나 업무 추진에서 개인적 소신을 정부의 공식 입장인 것처럼 대외적으로 공개해 여러 차례 물의를 빚어왔기 때문이다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

정 장관은 지난 1년 동안 '평화적 두 국가론'과 9·19 남북 군사합의의 비행금지구역 선제 복원, 북한 공식 호칭 문제, 북한 이탈 주민에 대한 용어 변경 등으로 논란의 중심에 있었다. 지난 3월에는 평안북도 구성시를 북한 우라늄 농축 시설 소재지로 공개 언급했다가 미국이 한국과의 대북정보 공유를 제한하는 명분을 제공했다.

지난 5일 업무보고에서 정 장관이 '남·북·미·중 4자 대화' 동력 확보와 남북 호칭 문제 등을 언급하자 이재명 대통령이 신중을 기해달라고 당부하기도 했다.

조현 외교부 장관은 정 장관이 4자 대화를 핵심 과제로 추진하고 러시아가 주최하는 동방경제포럼에 정부가 참석해야 한다고 주장한 것에 대해 "이상주의적"이며 "조율되지 않은 것"이라고 공개적으로 반박해 외교·안보 부처 장관들이 공개적으로 정책적 이견을 노출했다는 지적이 나왔다.

따라서 이번 개각을 앞두고 외교·통일부 장관의 엇박자에 대해 이 대통령이 정리를 하지 않겠느냐는 관측이 제기됐다. 하지만 결과적으로 두 사람 모두 유임됨으로써 북한 문제에 대한 정부 내 정책적 혼선은 당분간 그대로 남게 됐다.

정부의 한 외교안보 소식통은 이번 개각에 통일·외교 장관이 유임된 것에 대해 현재의 남북관계와 한·미 관계 상황을 고려한 것이라는 해석을 내놨다. 그는 "현재 남북 직통전화 단절 등 대화 채널 자체가 사실상 없는 상황에서 통일부 장관 교체의 시급성이 낮다"면서 "정책 기조의 연속성을 이번 개각의 배경으로 내세운 것도 정 장관 유임과 무관치 않아 보인다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조현 외교부 장관과 정동영 통일부 장관 지난 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 참석해 의원 질의에 답하고 있다. 2026.08.19 mironj19@newspim.com

일각에서는 야당이 정 장관 경질을 강하게 주장하고 있는 것이 오히려 유임 배경이 됐다는 견해를 제기하기도 한다. 야당의 공세에 밀려 통일부 장관을 교체하는 것처럼 비치는 것을 우려해 교체 대상에서 제외했을 것이라는 분석이다.

조현 장관 역시 미국과의 민감한 현안 해결이 시급한 상황이어서 외교 수장의 공백을 방지하기 위해 교체 대상이 될 수 없었다는 해석이 나온다. 외교부의 한 간부는 "대미투자와 연계된 핵추진 잠수함 도입, 한·미 원자력협정 개정을 포함해 한·미 동맹과 관련된 민감한 사안들이 쌓여 있는데다 조 장관이 지난 1년 양자·다자·통상 현안에 적극 대응해 왔다는 평가를 받고 있기 때문에 유임될 것으로 예상했다"고 말했다.

하지만 정부 내에서 이른바 '동맹파'와 '자주파'의 충돌이 자주 빚어지고 있는 상황을 계속 방치할 수 없다는 점에서 조만간 이 대통령이 후속 개각과 참모진 개편을 통해 고통정리를 할 것이라는 관측이 제기된다. 국책연구기관의 한 외교·안보 분야 전문가는 "북·미 접족 움직임이 본격화되고 대미 투자와 한·미 안보협상이 어느 정도 진전되면 외교·안보라인 정비를 통해 분명한 정책적 방향을 설정해야 할 것"이라고 전망했다.

opento@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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