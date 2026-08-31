정은보 이사장 뉴욕行…글로벌 투자자 만나 韓 증시 투자 유치

AI 핵심 요약beta
- 정은보 한국거래소 이사장이 31일 미국 뉴욕을 방문했다
- 글로벌 투자자 대상 로드쇼를 열고 자본시장 협력을 소개했다
- NYSE와 거래시간·T+1 등 협력 MOU를 체결했다
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NYSE와 시장 인프라 협력 MOU
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 정은보 한국거래소 이사장이 글로벌 투자자 유치와 자본시장 협력 확대를 위해 미국 뉴욕을 방문한다.
글로벌 기관투자자를 대상으로 한국 자본시장을 소개하는 로드쇼를 열고, 뉴욕증권거래소(NYSE)와 시장 운영 및 인프라 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다.
한국거래소는 정 이사장이 오는 31일 미국을 방문해 뉴욕 글로벌 로드쇼 개최와 NYSE와의 MOU 체결 일정을 소화한다고 밝혔다.
정 이사장은 뉴욕 방문에 앞서 실리콘밸리에서 현지 기술기업들과 간담회를 열고 미국 시장 진출과 자금조달 경험, 현지 투자환경에 대한 의견을 청취할 예정이다. 인공지능(AI) 등 첨단 기술 산업 동향도 함께 살펴본다.
다음 달 3일에는 뉴욕에서 글로벌 자산운용사와 헤지펀드 등 약 20개 주요 기관투자자를 대상으로 'Korea Exchange Global Roadshow in New York'을 개최한다. 이번 행사는 뱅크오브아메리카(BofA) 증권과 공동으로 진행된다.
거래소는 이번 로드쇼에서 정부와 거래소가 추진해온 자본시장 제도 개선과 외국인 투자 접근성 제고 방안을 소개하고 한국 자본시장에 대한 해외 투자자의 관심과 투자 확대를 유도할 계획이다.
정 이사장은 "한국 자본시장에 대한 해외 투자자들의 관심이 확대되고 있는 만큼 외국인 투자 접근성을 높이고 자본시장 선진화를 위한 제도 개선 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.
같은 날 정 이사장은 NYSE와 시장 운영 및 인프라 분야 협력 강화를 위한 MOU도 체결한다.
양 기관은 거래시간 연장과 결제주기 단축(T+1) 등 시장 운영 과정에서 축적한 경험과 노하우를 공유하고, 필요할 경우 공동협의체를 구성해 협력을 이어갈 예정이다.
최근 글로벌 주요 증권거래소들은 거래시간 확대와 결제 인프라 고도화 등을 통해 해외 투자자 유치 경쟁을 벌이고 있다. 한국거래소도 글로벌 거래소와 협력을 확대하며 자본시장 경쟁력 강화와 외국인 투자 기반 확대에 속도를 낼 것으로 전망된다.
정 이사장은 "이번 MOU가 양 거래소 간 협력을 한층 강화하고 양국 자본시장의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
린 마틴 NYSE 최고경영자(CEO)는 "한국 자본시장은 글로벌 투자자와 혁신기업을 연결하는 중요한 역할을 하고 있다"며 "이번 MOU를 계기로 글로벌 투자자의 시장 접근성을 개선하고 양 거래소 간 협력을 더욱 확대해 나가길 기대한다"고 밝혔다.
plum@newspim.com