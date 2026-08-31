KT, 서울대·KAIST와 AI 공동연구…에이전틱·피지컬AI 협력 확대

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1년간 산학 공동연구 성과 공유

AI 추론·프롬프트 최적화 등 연구

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = KT가 서울대학교·KAIST와 진행한 인공지능(AI) 공동연구 성과를 실제 모델과 플랫폼, 서비스에 적용하기 위한 기술 검증과 내재화에 나선다.

KT는 서울 서초구 KT우면연구센터에서 '서울대-KT-KAIST 산학 공동연구 최종 성과 워크숍'을 개최했다고 30일 밝혔다.

행사 참석자들이 기념사진을 촬영하는 모습(사진 앞줄 오른쪽에서 4번째 KT AX미래기술원장 박재형 상무, 오른쪽에서 7번째 서울대학교 AI연구원 정문식 교수, 오른쪽에서 8번째 KAIST 김재철AI대학원 김기응 교수) [사진=KT]

워크숍에는 KT와 서울대, KAIST 연구진 50여명이 참석해 최근 1년간 진행한 산학 공동연구의 성과를 공유하고 관련 기술의 KT 활용 방안을 논의했다.

KT는 서울대와 자율형 에이전트를 위한 상황·맥락 이해 및 추론 기술을 비롯해 책임 있는 AI(RAI) 평가 기준 및 신뢰성 개선, 한국적 데이터셋 확보 및 행동 예측 모델 개발, 사용자 피드백 강화학습 프레임워크 등을 연구했다.

KAIST와는 프롬프트 압축 및 최적화 기술을 연구했다. 대규모 언어모델(LLM)의 입력 처리 부담을 줄이고 AI 모델과 에이전트 서비스의 추론 효율을 높이는 것이 목표다.

KT는 이번 공동연구에서 확보한 기술을 실제 모델과 플랫폼, 서비스에 적용하기 위한 검증과 내재화를 추진한다.

사업 및 기술 수요를 반영한 후속 과제도 발굴해 에이전틱 AI와 RAI, 피지컬 AI, 토큰 효율화 등의 분야에서 서울대·KAIST와 연구개발 협력을 확대할 계획이다.

이재욱 서울대학교 AI연구원장은 "이번 공동연구는 대학의 연구 역량을 산업 현장의 실제 기술 과제와 연결하고 연구 성과의 활용 가능성을 함께 검증했다는 데 의미가 있다"고 말했다.

김기응 KAIST 김재철AI대학원 교수는 "이번 공동연구에서 확보한 기술이 대규모 언어모델의 처리 효율을 높이고 산업 현장의 AI 활용을 확산하는 기반이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

박재형 KT AX미래기술원장 상무는 "이번 성과를 기반으로 대학과 함께 성장하는 연구개발 협력 모델을 확대하고 연구 결과가 KT의 AI 경쟁력으로 이어지도록 지속 발전시키겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com