[오늘의 정치일정] 8월 31일(월)

AI 핵심 요약beta
- 30일 대통령실·정부부처·여야가 통상업무와 국회 일정에 나섰다.
- 국회 예결위와 국방위, 외교·통일·보훈 현안 질의가 이어졌다.
- 민주당은 회의·특위, 국민의힘은 최고위와 예방 일정을 잡았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
10:00 국회 예결위 비경제부처 질의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 실국장회의
<통일부>
-장관
10:00 국회 예결위
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국회 예산결산특별위원회 전체회의(국회의사당)
14:00 국회 국방위 전체회의(국회의사당)
-차관
14:00 국회 예산결산특별위원회 전체회의(국회의사당)
<국가보훈부>
-장관
10:00 예결위 전체회의(국회의사당)
-차관
통상일정
<더불어민주당>
-김민석 당대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
11:00 메가성장 특별위원회 제1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
11:30 공천혁신추진단·정당개혁추진단·개헌추진단 제1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
14:00 '문화하라! 한류정치' 전국청년문화제 추진단·1030 청년 정책단·제2 광화당사 추진단 제1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
14:30 불금정치 골목민생단·AI전환형 금융·증시·경제제도 개선 추진단·미·중·일 정당외교 추진단 제1차 회의(국회 본관 당대표회의실)
17:00 치우용 중국 칭화대학교 당서기 접견(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:30 이명박 前 대통령 예방(서울 서초구 법원로3길 15)
-임이자 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 국회 예산결산특별위원회 전체회의(국회 예결위회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:00 제3기 국민의힘 대학(원)생 입법보조원 프로그램 수료식(중앙당사 지하1층 다목적홀)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 최고위원회(본관 224호)
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의
14:00 故 김승모 노동자 사망사고 관련 중대재해·산업안전 대책 마련을 위한 간담회(금속노조 만도지부 대회의실, 평택시 포승읍 만호리 343-1 HL만도 본관동 1층)
17:00 평택당진항발전협의회 간담회(평택항마린센터 9층 회의실, 평택시 포승읍 마호리 570-1)
-김준형 원내대표
09:30 최고위원회의(본관224호)
10:30 네팔 대홍수 관련 대응상황 점검을 위한 외교통일위원회 위원 외교부 방문(외교부 청사)
<개혁신당>
-천하람 당대표 권한대행
09:30 기자 간담회(국회 본청 170호 개혁신당 대회의실)