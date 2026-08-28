애드바이오텍, 엠투웬티와 헬스케어 제품 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 애드바이오텍이 28일 엠투웬티와 MOU를 맺었다
- 양사는 중저주파 헬스케어 제품을 공동개발하기로 했다
- 마요펫 유통과 시니어 치료기기 사업도 함께 추진했다
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임상·생산·글로벌 사업 협력 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 바이오 소재 및 동물용 의약품 사업을 하는 애드바이오텍이 디지털 헬스케어 기업 엠투웬티와 중저주파 복합자극 기술을 활용한 헬스케어 제품 공동개발에 나선다.
28일 애드바이오텍은 엠투웬티와 중저주파 복합자극 기술 기반 제품의 사업화와 국내외 시장 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
양사는 반려동물과 시니어 헬스케어 분야에서 협력한다. 애드바이오텍은 엠투웬티의 반려동물용 제품 '마요펫'의 국내외 독점 총판을 맡고 대형동물 대상 제품도 공동 개발할 계획이다.
애드바이오텍은 엠투웬티가 개발 중인 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 부작용 개선기기와 성장판 자극기, 65세 이상 고령자 대상 근감소증 치료기기 등의 임상시험 비용에도 투자할 예정이다. 임상 과정에서 확보하는 지식재산권(IP)은 양사가 공동 보유할 계획이다.
회사에 따르면 강원특별자치도 노인복지센터 등에 공급할 근감소증 치료기기의 생산비용은 양사가 분담하고 관련 수익도 공유하기로 했다.
엠투웬티는 중저주파 '코어 머슬 부스터(CMB)' 기술을 기반으로 근육 건강관리 솔루션을 개발하고 있다. 회사에 따르면 CMB는 2000~6000헤르츠(Hz) 중주파를 이용해 근육을 자극하는 기술이다. 양사는 미국 시장에서도 사업 협력을 추진할 예정이다. 향후 지분투자와 합병을 포함한 중장기 협력 방안도 검토한다.
회사 관계자는 "마요펫의 국내외 유통을 시작으로 임상, 생산, 글로벌 사업까지 협력 범위를 넓혀갈 것"이라며 "반려동물과 시니어 헬스케어를 아우르는 새로운 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다. 이어 "향후 지분투자 및 합병을 포함한 중장기 협력 방안도 검토할 것"이라고 강조했다.
winter1004@newspim.com