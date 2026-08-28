충북 북부권 응급환자, 경북 안동으로 간다…'닥터헬기' 골든타임 확보

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 28일 안동병원·소방본부와 협약했다.
- 제천·단양 중증환자를 안동병원이 우선 수용한다.
- 닥터헬기 활용으로 골든타임 확보에 나섰다.
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제천·단양 중증환자 신속 이송·수용…의료공백 해소 기대
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 북부권에서 발생한 중증 응급환자를 경북 안동의 대형 응급의료기관으로 신속하게 이송할 수 있는 체계가 마련됐다.
충북도는 28일 도청에서 안동의료재단 안동병원, 충북소방본부와 '응급환자 이송체계 협력 구축'을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.
이번 협약의 핵심은 제천·단양 등 북부권에서 중증 응급환자가 발생할 경우 안동병원이 우선적으로 환자를 수용하고 필요할 경우 닥터헬기 등을 활용해 골든타임을 확보하는 것이다.
충북 북부권은 상대적으로 대형 의료기관과 전문 응급의료 인프라가 부족해 중증 환자 발생 때 적절한 치료를 받을 수 있는 의료기관까지의 이송 시간이 주요 과제로 꼽혀왔다.
이번 협약으로 충북도와 소방본부는 응급환자 이송 단계에서 안동병원과 긴밀히 연계하고 안동병원은 중증 응급환자의 신속한 수용과 응급진료에 협력하기로 했다.
특히 도내 의료자원에만 의존하지 않고 인접 지역의 의료 인프라를 활용하는 '초광역 응급의료 협력 모델'이라는 점에서 의미가 있다는 게 충북도의 설명이다.
신용한 충북지사는 "의료 접근성이 상대적으로 취약한 북부권 주민들에게 실질적인 의료 혜택을 보장하는 협약"이라며 "지역 간 의료 불균형을 해소하고 지역·필수·공공의료 체계를 강화하는 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com