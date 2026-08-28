유안타증권, 올 11월까지 'K-반도체 주식뽑기' 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권은 28일 K-반도체 주식뽑기 이벤트를 시작했다.
- 신규·휴면 고객에 SK하이닉스·삼성전자·ETF 1주를 준다.
- 참여 고객에 1만원 쿠폰과 공유 시 커피 기프티콘도 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
계좌 개설 시 주식쿠폰 1만원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유안타증권은 오는 11월 30일까지 'K-반도체 주식뽑기' 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.
이벤트 대상은 유안타증권 최초 신규 고객과 2026년 국내주식 거래 내역이 없는 휴면 고객이다. 참여 고객에게는 SK하이닉스, 삼성전자, 'SOL AI반도체 TOP2 플러스' 상장지수펀드(ETF) 가운데 1주를 지급한다.
SK하이닉스는 20명, 삼성전자는 200명에게 제공한다. 나머지 당첨자에게는 SOL AI반도체 TOP2 플러스 ETF 1주를 지급한다.
주식을 받으려면 이벤트 기간 유안타증권 티레이더M이나 웹사이트를 통해 위탁계좌를 개설해야 한다. 위탁계좌를 보유한 휴면 고객은 별도의 계좌 개설 없이 참여할 수 있다. 복수의 위탁계좌를 보유한 경우 가장 최근에 개설한 계좌가 지급 기준이 된다.
신규 고객에게는 계좌 개설일로부터 1개월 이내에 당첨 주식을 지급한다. 기존 위탁계좌를 보유한 휴면 고객은 당첨된 주간을 포함해 1개월 이내에 받을 수 있다. 주식 지급일에 계좌가 폐쇄돼 있으면 경품 지급 대상에서 제외된다.
주식뽑기에 참여한 뒤 계좌를 개설한 고객에게는 국내주식 거래에 사용할 수 있는 1만원 상당의 주식쿠폰을 즉시 제공한다. 위탁계좌를 보유한 휴면 고객은 주식뽑기 참여 직후 쿠폰을 받을 수 있다.
쿠폰은 'MY쿠폰함'에서 확인할 수 있으며 국내주식을 100만원 이상 거래할 때 사용할 수 있다.
공유 이벤트도 진행한다. 주식뽑기 당첨 내역을 카카오톡 친구 3명에게 공유하면 커피 기프티콘 1매를 제공한다. 주식뽑기 대상이 아니더라도 이벤트 내용을 카카오톡 친구 3명에게 공유하면 같은 혜택을 받을 수 있다.
박명섭 유안타증권 마케팅팀장은 "국내 증시를 대표하는 반도체 종목을 경품으로 마련해 고객들이 관심을 가질 수 있도록 기획했다"며 "신규 고객의 접근성과 편의성을 높이기 위해 별도의 로그인이나 앱 설치 없이 본인 인증만으로 이벤트에 참여할 수 있도록 구성했다"고 말했다.
dconnect@newspim.com