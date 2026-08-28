李대통령, 오늘 '청년 예산 언박싱 2027' 개최…청년 정책 직접 설명

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 28일 청와대서 청년 예산 행사를 열었다
- 정부가 내년도 예산안 앞서 청년 사업을 직접 설명했다
- 청년·전문가 의견 수렴 뒤 부처별 답변도 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 28일 오후 청와대에서 '청년 예산 언박싱(Unboxing) 2027' 행사를 열고, 청년에게 직접 청년 정책과 예산을 설명하다.
청와대는 "정부가 내년도 예산안을 발표하기에 앞서 청년 예산과 주요 사업들을 청년들에게 직접 설명하고 의견을 듣고자 마련했다"면서 "정부가 예산안 발표 전 주요 예산과 사업을 국민에게 설명하는 것은 역대 처음"이라고 밝혔다.
행사에는 한성숙 국무총리, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 박홍근 기획예산처 장관 등 관계부처 장관, 이억원 금융위원장 등 9개 관계기관을 비롯해 정부 부처별 청년보좌역·청년자문단, 일자리·주거·복지 분야 전문가 60여 명이 참석한다.
행사는 국민의례와 이 대통령의 모두발언 후 내년도 청년 예산의 전체 모습과 주요 사업들이 발표되는 순서로 진행된다. 특히 이번 발표는 기존에 장관이 보고하는 방식에서 벗어나 부처별로 실제 사업 설계과정에 참여한 실무자들이 직접 하는 방식으로 바뀌었다.
먼저 기획예산처가 내년 청년 예산의 전체 모습과 투자 방향, 청년의 성장단계에 따라 달라지는 사업 내용을 종합적으로 설명한다. 이후 1세션에서 금융위원회와 국토교통부가, 2세션에서 교육부, 고용노동부, 문화체육관광부, 보건복지부 순으로 부처의 주요 사업 내용을 청년의 관점에서 설명한다.
부처별 발표 이후에는 청년과 전문가들이 청년 정책 및 사업에 대한 의견을 제시하고, 각 부처 장관과 실무자들이 이에 답변할 예정이다.
the13ook@newspim.com