신한투자·UMI 벤처스, '한일 딥테크 컨퍼런스' 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 19일 도쿄서 한일 딥테크 컨퍼런스를 마무리했다.
- 한국 딥테크 투자시장과 기업을 일본 정부·금융·산업계에 소개했다.
- 양사는 한국 기업의 일본 진출과 협력 확대에 나서기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 일본 소재·부품·장비 전문 벤처캐피탈 UMI 벤처스(UMI Ventures)와 공동 개최한 '한일 딥테크 컨퍼런스'를 마무리했다고 28일 밝혔다.
지난 19일 일본 도쿄에서 열린 이번 행사는 한국의 딥테크 투자시장과 관련 기업을 일본 정부·금융기관·기업에 소개하고 양국 간 사업 및 투자 협력 기회를 발굴하기 위해 마련됐다.
행사에는 일본 경제산업성(METI), 일본정책투자은행(DBJ), KDDI, 도쿄일렉트론(TEL), SMBC, 미즈호은행 등 일본 정부·금융·산업계 소속 31개 기관이 참석했다.
신한투자증권은 컨퍼런스에서 한국 딥테크 및 기업공개(IPO) 전 투자시장의 현황과 한일 간 협력 가능성을 소개했다.
국내 기업에서는 딥엑스와 홀리데이로보틱스가 참여했다. 김녹원 딥엑스 대표는 인공지능(AI) 반도체 시장 전망과 자사 기술 및 사업 전략을 발표했다. 송기영 홀리데이로보틱스 대표는 피지컬 AI와 휴머노이드 산업 전망, 회사의 기술과 사업 추진 방향을 소개했다.
공동 주최사인 UMI 벤처스는 2015년 일본산업혁신기구(INCJ)에서 화학·소재 산업의 신사업 창출 플랫폼으로 분사한 벤처캐피탈이다. 일본 소재·화학기업 23곳과 금융기관 7곳을 출자자(LP)로 두고 있다.
UMI 벤처스는 전 세계 200개 이상의 기업 네트워크를 활용해 소재·화학 및 딥테크 분야 기술기업의 투자와 사업화를 지원하고 있다.
신한투자증권은 UMI 벤처스의 일본 산업 네트워크를 활용해 한국 딥테크 기업의 일본 진출과 양국 기업 간 협력 기회를 확대할 계획이다.
장호식 신한투자증권 CIB1그룹 대표는 "한국과 일본은 기술과 제조업, 산업 네트워크와 자본시장에서 각자의 강점을 가지고 있다"며 "양국의 딥테크 생태계를 연결해 한국 유망 기업과 일본의 산업 및 자본 간 실질적인 사업·투자 기회를 만들어가는 협력 플랫폼 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com