마스턴투자운용, 무신사 성수 E4 개발사업 아이디어 공모전 시상

AI 핵심 요약beta
- 마스턴투자운용이 27일 아이디어 공모전 시상식을 열었다
- 무신사 성수 E4 개발사업 공모전에 43개 팀 119명이 참가했다
- 대상은 틸틸이들팀이 받았고 총상금은 2400만원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 마스턴투자운용은 지난 27일 서울 교보타워 A동 노블리에홀에서 '2026 마스턴투자운용 아이디어 공모전(무신사 성수 E4 개발사업 프로젝트)' 시상식을 진행했다고 28일 밝혔다.
시상식에는 박형석 마스턴투자운용 대표이사를 비롯한 회사 임직원과 무신사, 요진건설산업, 삼성물산 등 무신사 성수 E4 개발사업 파트너사 관계자들이 참석했다.
마스턴투자운용이 처음 개최한 이번 공모전에는 총 43개 팀, 119명이 참가를 신청했다. 회사는 서류심사를 거쳐 투자 아이디어와 사업성을 평가해 7개 팀, 21명을 본선 진출자로 선발했다.
본선 프레젠테이션(PT)은 지난 21일 서울 교보타워 A동 노블리에홀에서 진행됐다. 심사위원단은 ▲개발 콘셉트와 투자 구조의 독창성 ▲논리적 완성도 ▲수익성과 자금 조달 단계의 현실성 ▲시장 분석력 ▲리스크 대응 역량을 중심으로 발표와 질의응답을 평가했다.
대상은 '틸틸이들' 팀이 받았다. 최우수상은 '성대하게', 금상은 'E6' 팀이 각각 수상했다. 은상은 '미니왈피'와 '아카이브', 동상은 '구구1팀'과 '하이프라임' 팀에 돌아갔다. 'Runway', '이호', '홍대와 건대 사이, 성수' 등 3개 팀은 특별상을 받았다.
총상금은 2400만원 규모다. 대상 1000만원, 최우수상 500만원, 금상 300만원, 은상 각 200만원, 동상 각 100만원이 지급됐다. 특별상을 받은 3개 팀에는 별도의 상품이 전달됐다.
박형석 대표이사는 "투자와 부동산의 세계에서는 완벽한 아이디어보다 때로는 좋은 질문을 먼저 던지는 사람이 시장을 바꾸기도 한다"며 "참가팀들의 제안에서 저희가 미처 생각하지 못했던 새로운 시각을 확인할 수 있었다"고 말했다.
이어 "이번 공모전에 참여해 주신 모든 분께 감사의 마음을 전한다"며 "오늘의 값진 경험이 여러분의 앞날에 든든한 밑거름이 되기를 바란다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com