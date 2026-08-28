CJ제일제당, 국가대표 800명에 아시안게임 특식 제공

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 28일 진천선수촌서 비비고 데이를 열었다
- 아시안게임 앞둔 선수단 800명에 특식과 간식을 제공했다
- CJ제일제당은 국제대회마다 국가대표 먹거리 지원을 이어왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고단백 메뉴·간식 제공
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ제일제당은 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞둔 국가대표 선수단과 코칭스태프 약 800명에게 특식을 제공하는 '비비고 데이'를 진행했다고 28일 밝혔다.
대한체육회 공식파트너인 CJ제일제당은 지난 27일 충북 진천 국가대표선수촌에서 행사를 열었다. 아시안게임 개막을 20여 일 앞두고 막바지 훈련 중인 선수들의 체력 관리와 영양 섭취를 지원하기 위해 마련했다.
CJ제일제당은 비비고 연어 스테이크를 비롯한 고단백질 중심의 메뉴와 선수들이 선호하는 비비고 제품을 활용한 음식, 훈련 중 간편하게 먹을 수 있는 간식류를 제공했다.
선수들이 참여하는 '9.19초를 잡아라' 게임과 스크래치 경품 이벤트도 열었다. 경품으로는 CJ상품권과 비비고 연어 스테이크 세트, 마스크팩 등을 준비했다.
CJ제일제당은 2018 평창 동계올림픽을 시작으로 자카르타·팔렘방 아시안게임과 도쿄올림픽, 베이징 동계올림픽, 항저우 아시안게임, 파리올림픽, 밀라노·코르티나 동계올림픽 등 주요 국제종합대회에서 국가대표 선수단에 먹거리를 지원해왔다.
지난 2023년 항저우 아시안게임 때도 진천 국가대표선수촌에서 비비고 데이를 열었다. 대회 기간에는 항저우 선수촌에 CJ부스를 마련하고 밥과 찌개, 반찬, 간식 등 간편식을 메인 선수촌과 분촌에 전달했다.
밀라노·코르티나 동계올림픽을 앞두고는 태릉과 진천 국가대표선수촌에서 비비고 데이를 진행했다. 대한체육회 급식지원센터와 협업해 현지 선수단 도시락에 쓰이는 김치와 양념, 반찬류 등 약 30개 품목의 식재료도 지원했다.
CJ제일제당은 수영 황선우, 육상 나마디 조엘 진과 박시훈, 테니스 구연우, 브레이킹 김홍열·김헌우·권성희 등 후원 선수들이 해외 전지훈련이나 국제대회 출전으로 장기간 해외에 머물 때 비비고 제품을 지원하고 있다.
kji01@newspim.com