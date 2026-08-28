한화에어로, 유·무인기 아우르는 '원 스카이' 엔진 개발 전략 제시

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 27일 여수서 원 스카이 전략을 제시했다
- 유인기 성능과 무인기 개발을 잇는 선순환 구조를 구축하겠다고 했다
- 축적 데이터와 AI로 개발 기간과 비용을 줄이겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
무인기용 5500파운드 터보팬·1400마력 터보프롭 등 개발 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화에어로스페이스가 유인기와 무인기가 함께 운용되는 미래 전장 환경에 대응하기 위한 새로운 항공엔진 개발 전략으로 '원 스카이(One Sky)'를 제시했다. 기존 항공엔진 사업에서 축적한 기술과 데이터를 무인기 등 차세대 엔진 개발에 활용하고, 여기서 확보한 기술을 다시 기존 항공엔진 경쟁력 강화에 적용하는 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.
한화에어로스페이스는 지난 27일 전남 여수에서 열린 '가스터빈 심포지엄 2026'에서 김선 부사장이 특별강연을 통해 이 같은 미래 항공엔진 개발 전략을 소개했다고 28일 밝혔다.
한화에어로스페이스는 고성능 전투기 등 기존 유인 항공체계에서 요구되는 높은 성능과 신뢰성을 'Legacy Excellence'로, 신속한 개발과 경제성·양산성이 중요한 무인기 중심의 새로운 시장을 'New Sky'로 정의했다.
최근 유럽과 중동 지역 전쟁에서 상대적으로 저렴한 무인기와 드론을 이용해 전차와 미사일 등 고가의 전략자산을 공격하는 전술이 확대되면서 항공 전력에서도 성능뿐 아니라 비용과 생산 속도의 중요성이 커지고 있다는 판단이다.
김 부사장은 "급변하는 안보 환경과 시장의 새로운 요구를 충족하는 항공엔진을 신속하게 개발하려면 기존에 확보한 기술과 경험적 자산을 적극 활용해야 한다"고 말했다.
한화에어로스페이스는 지난 47년간 수십 종의 항공엔진을 개발·양산하면서 1만회 이상의 엔진 시운전을 실시하고 1000건 이상의 문제를 해결한 경험을 축적했다. 현재 약 3만5000개의 항공엔진 소재 관련 데이터베이스(DB)도 구축하고 있다.
회사는 이 같은 경험과 데이터를 'We Know Sky'라는 경쟁력으로 정의하고 향후 항공엔진 개발 기간과 비용을 줄이는 데 활용할 계획이다.
실제 한화에어로스페이스는 지난 7월 국내 독자 기술로 개발한 저피탐 무인 편대기용 5500파운드(lbf)급 터보팬 엔진과 중고도 무인기용 1400마력급 터보프롭 엔진 시제를 공개했다.
향후에는 스텔스 무인기에 탑재할 1만파운드급 터보팬 엔진과 KF-21을 비롯한 차세대 전투기 탑재를 목표로 하는 첨단항공엔진 등 정부 주도 개발 사업에도 참여할 계획이다.
인공지능(AI)도 엔진 개발 과정에 본격적으로 활용한다. 한화에어로스페이스는 수십년간 축적한 항공엔진 데이터를 학습한 자체 AI 모델 '엔지니어스(En-genius)'를 개발해 엔진 설계와 시험 과정에서 발생할 수 있는 시행착오를 줄이는 데 활용할 방침이다.
항공엔진은 시험 과정에서 문제가 발생할 경우 설계를 수정하고 다시 제작·시험하는 데 상당한 비용과 시간이 필요하다. 회사는 과거 개발 데이터를 학습한 AI를 활용해 잠재적인 문제를 사전에 파악하고 개발 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김 부사장은 "엔진 시험에 실패할 때마다 수십억원의 비용과 최소 몇 개월의 시간이 추가로 소모되기 때문에 시행착오를 최소화할 수 있는 개발 체계가 필요하다"며 "AI가 그 중추적인 역할을 수행할 수 있다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com