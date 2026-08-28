하이엠솔루텍, 폭염에도 서비스 대기 줄였다…고객약속준수율 94.4%

시스템에어컨 최대 대기기간 10% 단축…전국 서비스망·원격진단 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자 냉난방공조(HVAC) 유지보수 전문 자회사 하이엠솔루텍이 올여름 고객이 원하는 일정에 서비스를 제공한 비율이 94%를 넘어섰다.
하이엠솔루텍은 올해 6~8월 '고객약속준수율'이 94.4%를 기록했다고 28일 밝혔다. 고객 100명 중 약 94명에게 희망한 날짜와 시간에 서비스를 제공했다는 의미다.
고객약속준수율은 2024년 89.9%에서 지난해 91.7%, 올해 94.4%로 3년 연속 상승했다. 폭염으로 냉방 수요가 급증했지만 시스템에어컨 서비스 최대 대기기간도 전년 동기 대비 약 10% 줄었다.
하이엠솔루텍은 전국 23개 서비스센터와 6개 분소를 운영하고 있다. 전국 1만여개 현장에 연결된 원격 유지보수 시스템(TMS)을 통해 시스템에어컨 상태를 실시간 모니터링하고 원격 진단도 지원한다.
유광열 하이엠솔루텍 대표는 "전국적인 서비스 네트워크를 바탕으로 고객 불편을 최소화하는 신속한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com