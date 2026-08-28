상반기 기금적립금 '1866조'…수익률 27.22% 기록

AI 핵심 요약beta
- 국민연금이 28일 상반기 기금적립금 1866조원을 기록했다.
- 국내외 주식 상승에 힘입어 운용수익률 27.22%를 냈다.
- 국내주식 107.37% 최고, 국내채권은 -3.00%였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국민연금의 올해 상반기 기금적립금이 1866조원으로 집계됐다. 국내외 주식시장 상승에 힘입어 기금 운용수익률은 27.22%를 기록했다.
국민연금공단 기금운용본부는 지난 6월 말 기준 기금적립금이 1865조6000억원으로 집계됐다고 28일 밝혔다. 금액가중수익률 기준 상반기 운용수익률은 잠정 27.22%다.
자산군별 수익률은 국내주식이 107.37%로 가장 높았다. 해외주식은 17.81%, 대체투자는 9.60%, 해외채권은 9.22%, 단기자금은 3.37%를 기록했다. 국내채권 수익률은 마이너스 3.00%로 집계됐다.
국내주식은 중동 전쟁 관련 불확실성이 완화된 가운데 반도체 기업을 중심으로 실적이 개선되면서 전체 기금 수익률을 끌어올렸다. 상반기 코스피는 8476.48로 지난해 말보다 101.14% 상승했다.
해외주식은 인공지능(AI) 투자 사이클이 이어지고 기술주 중심의 실적이 뒷받침되면서 상승했다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 전 세계지수(한국 제외)는 상반기 3365.30으로 지난해 말 대비 8.99% 올랐다.
채권시장은 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 동결과 주요 중앙은행의 긴축 기조 등으로 금리가 상승했다. 3년 만기 국고채 금리는 지난해 말보다 74.6bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.697%, 10년 만기 미국 국채 금리는 20.7bp 상승한 4.374%를 기록했다.
국내채권은 금리 상승에 따른 평가가치 하락으로 마이너스 수익률을 기록했다. 해외채권은 채권금리 상승에도 달러/원 환율이 지난해 말보다 7.43% 오른 1541.5원을 기록하면서 외화환산이익 등의 영향으로 플러스 수익률을 냈다.
상반기 말 국민연금 금융부문 평가액은 1864조8000억원이다. 자산별 평가액과 금융부문 내 비중은 ▲국내주식 543조2000억원·29.1% ▲해외주식 661조1000억원·35.4% ▲국내채권 287조8000억원·15.4% ▲해외채권 110조2000억원·5.9% ▲대체투자 260조9000억원·14.0% ▲단기자금 4조6000억원·0.2%다.
복지부문과 기타부문 적립금은 각각 2000억원과 6000억원이다. 수익률은 복지부문 0.85%, 기타부문 0.59%로 나타났다.
국민연금기금은 제도 시행 이후 지난 6월 말까지 연금보험료 등으로 956조9000억원을 조성하고 운용을 통해 1370조8000억원의 수익을 냈다. 연금급여 448조3000억원과 관리운영비 등 13조8000억원을 합쳐 총 462조1000억원을 지출했다.
김성주 국민연금공단 이사장은 "상반기에는 국내외 주식시장의 양호한 흐름에 힘입어 안정적인 성과를 거둘 수 있었다"며 "하반기 들어 높은 변동성으로 수익률의 일부 변동이 있지만 여전히 양호한 성과를 이어가고 있다"고 말했다.
이어 "앞으로도 철저한 리스크 관리와 분산투자로 장기적이고 안정적인 수익을 창출해 올해도 높은 성과를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com