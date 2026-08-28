한국앤컴퍼니그룹, '지식나눔회' 개최…브랜드 경험 전략 공유

AI 핵심 요약beta
- 한국앤컴퍼니그룹이 28일 판교 본사서 지식나눔회를 열었다.
- 브랜드 전략과 고객 경험 강화 방안을 임직원과 공유했다.
- 사내 소통을 넓혀 프로액티브 컬처를 확산하겠다고 했다.
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2023년부터 임직원 참여형 소통 지속…'프로액티브 컬처' 확산
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국앤컴퍼니그룹이 임직원 간 경험과 전문성을 공유하는 사내 소통 프로그램을 통해 브랜드 전략과 고객 경험 강화 방안을 공유한다.
한국앤컴퍼니그룹은 28일 경기 판교 본사 테크노플렉스에서 임직원을 대상으로 8월 '지식나눔회'를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 '브랜드, 타이어를 넘어 일상을 달리다!'를 주제로 진행된다. 브랜드 전략팀 박기남 담당자가 발표자로 나서 브랜드 전략 방향과 고객 접점을 확대하기 위한 온·오프라인 이벤트 사례, 실제 고객 경험으로 연결하는 기획·실행 노하우 등을 소개한다.
지식나눔회는 임직원이 업무 경험과 관심 분야의 지식을 자유롭게 공유하는 프로그램으로 2023년 8월 시작됐다. 그동안 AI 활용법과 배터리 사업 경쟁력, 자원순환, 해외 문화, 브랜드 협업 등 다양한 주제를 다뤘다.
한국앤컴퍼니그룹은 이를 통해 구성원 간 소통과 학습을 확대하고 그룹의 기업문화인 '프로액티브 컬처'를 조직 전반으로 확산한다는 계획이다.
chanw@newspim.com