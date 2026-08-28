GS글로벌, BYD '씨라이언 6 DM-i' 국내 1호차 인수…모빌리티 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- GS글로벌이 28일 BYD 씨라이언 6 DM-i 국내 1호 고객이 됐다.
- GS글로벌은 1호 차량을 영업용으로 쓰며 협력 확대에 나선다.
- GS글로벌은 전기버스·DRT로 친환경 모빌리티를 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=GS글로벌이 BYD코리아가 국내에 선보인 플러그인 하이브리드(PHEV) 스포츠유틸리티차량(SUV) '씨라이언 6 DM-i(SEALION 6 DM-i)'의 국내 1호 고객이 됐다.
GS글로벌은 씨라이언 6 DM-i 국내 1호 차량 인수식을 진행했다고 28일 밝혔다. 회사는 해당 차량을 영업용으로 활용하고 이를 계기로 BYD와의 사업 협력을 확대할 계획이다.
이번 인수식은 2020년부터 이어진 GS글로벌과 BYD 간 친환경 모빌리티 협력 관계를 기념하기 위해 마련됐다.
GS글로벌과 BYD의 협력은 2020년 GS글로벌이 BYD 상용차 일부 부문의 국내 공식 수입사로 선정되면서 시작됐다. GS글로벌은 전기버스 사업에 진출한 이후 현재까지 국내 주요 시·도에 약 1550대의 BYD 저상 전기버스를 공급했다.
상용차 제품군도 확대하고 있다. GS글로벌은 올해 하반기 12m급 전기 고상버스 'eCoach12'를 국내에 정식 출시할 예정이다. 기존 시내버스 중심이었던 전기버스 사업을 고속·시외·전세버스 시장까지 확대한다는 계획이다.
차량 공급을 넘어 스마트 모빌리티 사업도 추진하고 있다. GS글로벌은 최근 수요응답형 교통(DRT) 플랫폼 전문기업 스튜디오 갈릴레이와 업무협약(MOU)을 체결했다.
양사는 DRT 운영 지역의 교통 수요와 운행 환경에 맞춘 전기버스를 공급하는 한편 충전 인프라 구축과 운영을 포함한 '스마트 모빌리티 통합 솔루션' 구축을 추진한다. 향후 시니어 케어 등 생활밀착형 모빌리티 서비스 분야로 사업 영역을 넓힐 방침이다.
GS글로벌 관계자는 "이번 씨라이언 6 DM-i 국내 1호기 인수는 단순한 차량 구매를 넘어 지난 6년간 이어온 양사의 신뢰와 파트너십을 상징하는 행사"라며 "전기버스 사업을 통해 축적한 친환경 모빌리티 역량을 바탕으로 DRT를 비롯한 미래 모빌리티 분야에서 새로운 사업 기회를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com