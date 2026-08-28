티웨이항공 인천~파리 취항 2년…누적 탑승객 20만명

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 28일 인천~파리 노선 취항 2주년을 맞았다.
- 지난 2년간 20만명과 6800톤 화물을 운송했다.
- 젊은 자유여행객 수요를 바탕으로 장거리 노선을 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
산업장비·반도체 부품 등 화물 6800톤 운송
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=티웨이항공의 인천~파리 노선이 취항 2주년을 맞았다. 지난 2년간 약 20만명의 승객을 수송하고 6800톤(t)의 화물을 운송하며 장거리 노선에서 여객과 화물 수요를 동시에 확보했다.
티웨이항공은 2024년 8월 28일 첫 운항을 시작한 인천~파리 노선이 지난 2년간 왕복 기준 총 490여편을 운항했으며 누적 탑승객 약 20만명을 기록했다고 28일 밝혔다.
탑승객을 국적별로 보면 한국인이 64%로 가장 많았다. 이어 프랑스 24%, 일본 4%, 중국 3%, 기타 국가 5% 순이었다.
연령별로는 20대가 38%, 30대가 25%를 차지했다. 전체 탑승객 가운데 20~30대 비중이 63%에 달하면서 젊은 자유여행객을 중심으로 수요가 형성된 것으로 나타났다. 40대와 50대는 각각 11%였다.
화물 부문에서도 장거리 대형기를 활용한 실적이 이어졌다. 티웨이항공은 지난 2년간 인천~파리 노선에서 약 6800톤의 수출입 화물을 운송했다.
대형 항공기의 하부 화물칸을 활용하는 밸리 카고(Belly Cargo)를 통해 산업 장비와 반도체 부품, 의류, 화장품 등을 운송했다. 항공화물 탑재 용기인 ULD(Unit Load Device)를 활용해 여객 운송과 함께 화물 수익을 확보하고 있다.
인천~파리 노선은 인천국제공항에서 오전 10시10분 출발해 프랑스 파리 샤를드골공항에 오후 6시10분 도착한다. 귀국편은 현지시간 오후 8시30분 파리에서 출발해 다음 날 오후 3시40분께 인천에 도착한다.
투입 항공기에는 침대형 비즈니스 클래스 좌석이 마련돼 있으며 전 승객에게 편도 기준 두 차례 기내식을 무료 제공한다.
티웨이항공은 최근 선택형 서비스 항공사를 의미하는 SSC(Selective Service Carrier) 전략을 발표하고 '트리니티항공'으로의 브랜드 전환을 추진하고 있다. 연내 A330-900NEO 중대형기와 B737-8 등을 추가 도입해 장거리 노선과 기단 경쟁력을 강화할 계획이다.
티웨이항공 관계자는 "인천~파리 노선이 지난 2년간 합리적인 운임과 차별화된 서비스를 바탕으로 안정적인 운항을 지속하고 있다"며 "앞으로도 안전 운항을 최우선으로 서비스 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com