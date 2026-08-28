디에스엠, 제네시스 'GV90 네오룬' 회전 시트 메커니즘 공급

AI 핵심 요약beta
- 디에스엠이 28일 제네시스 GV90 네오룬 시트 메커니즘을 공급한다고 밝혔다.
- 전동 모터로 1열 시트를 회전시키는 스위블링 핵심 부품이다.
- 현대트랜시스와 4년 개발해 4분기 양산하며 사업을 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디에스엠이 현대차 제네시스의 플래그십 전동화 SUV 'GV90 네오룬'에 적용되는 파워 회전 시트 메커니즘을 공급한다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 이 부품은 전동 모터를 활용해 1열 시트를 회전시켜 2열 승객과 마주볼 수 있도록 하는 스위블링 시트의 핵심 메커니즘이다. GV90 네오룬은 B필러 없이 앞뒤 도어가 서로 마주보며 열리는 코치도어와 함께 전동식 스위블링 시트를 주요 차별화 기술로 내세우고 있으며, 차량 내부를 탑승객이 서로 마주보는 라운지형 공간으로 활용할 수 있도록 설계됐다.
디에스엠은 현대트랜시스와 4년여간 공동 개발해 양산 적용을 위한 성능 검증을 완료했으며, 올해 4분기부터 양산에 들어간다고 설명했다.
디에스엠은 이번 공급을 기존 자동차용 정밀 금형과 파인블랭킹 기술을 바탕으로 전동화 모빌리티 부품까지 사업 영역을 넓히는 계기로 보고 있다. 프리미엄 전기차를 포함한 미래 모빌리티 시장을 겨냥해 시트 메커니즘 사업을 확대하고, 기존 정밀부품 제조 역량을 전동화 차량 영역까지 확대해 고부가가치 자동차 부품 비중을 높여갈 계획이다.
디에스엠 김병준 대표는 "제네시스 GV90 네오룬에 당사의 시트 메커니즘 기술이 적용되면서 그동안 축적해온 정밀부품 기술력과 연구개발 역량을 선보일 수 있게 됐다"며 "전동화와 자율주행 기술 발전에 따라 차량 내 공간 활용성과 사용자 경험이 중요해지고 있는 만큼 프리미엄 시트 메커니즘을 비롯한 고부가가치 모빌리티 부품 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com