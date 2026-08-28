삼성, 집중호우 피해 복구 팔 걷었다…성금 30억원 기부

AI 핵심 요약beta
- 삼성은 28일 집중호우 피해 복구 성금 30억원을 냈다.
- 삼성은 구호물품 1000세트와 재난구호 쉘터 300동을 지원했다.
- 삼성카드는 피해 고객 결제 유예와 무이자 분할 등 지원했다.
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피해 고객 카드대금 최장 6개월 유예…재난 성금 누적 1300억원 넘어
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성이 경남 거제·통영과 경북 안동·의성 등에서 발생한 집중호우 피해 복구를 위해 성금 30억원을 기부하고 긴급 구호물품과 금융 지원에 나선다.
삼성은 집중호우로 피해를 입은 주민들을 위로하고 신속한 피해 복구를 지원하기 위해 성금 30억원을 기부했다고 28일 밝혔다.
이번 성금 기부에는 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성화재, 삼성중공업 등 9개 관계사가 참여했다. 삼성중공업은 이번 집중호우로 일부 피해를 입었지만 지역사회 피해 복구를 위해 기부에 동참했다.
삼성은 성금 기부와 함께 피해 지역 주민들을 위한 긴급 구호물품도 지원한다. 대한적십자사 후원을 통해 제작한 긴급 구호물품 세트 1000개와 텐트형 이동식 임시 거주공간인 재난구호 쉘터 300동을 제공할 예정이다.
긴급 구호물품은 담요와 운동복, 수건, 세면도구 등 피해 주민들에게 필요한 생활용품으로 구성됐다. 삼성은 재난구호 장비와 응급구호용품 마련을 위해 지난 2005년부터 매년 대한적십자사에 기부금을 기탁하고 있다.
집중호우 피해 고객을 대상으로 금융 지원도 실시한다. 삼성카드는 피해 고객의 올해 8~10월 신용카드 결제대금 청구를 최장 6개월까지 유예하고 결제 예정금액을 최대 6개월간 무이자로 분할 납부할 수 있도록 지원한다.
피해 고객의 카드대출 이자도 최대 30% 감면한다. 장기카드대출 만기가 오는 10월 말 이내 도래하는 고객에게는 만기 재연장을 지원할 예정이다.
삼성은 국내외 대규모 재난이 발생할 때마다 피해 복구를 위한 지원을 이어왔다. 지난해 7월 경남·충남 등 전국적인 집중호우 당시에도 성금 30억원을 기부했다. 같은 해 3월 경북·경남·울산 지역 산불 때는 구호 성금 30억원과 10억원 상당의 가전제품을 지원했다.
2023년에는 집중호우 피해를 입은 충청·경상 지역과 산불 피해를 본 강원·충남·경북·전남 지역에 각각 30억원을 기부했다.
삼성이 1995년 이후 이번 지원을 포함해 국내 재난·재해 극복을 위해 기부한 성금은 누적 1300억원을 넘어섰다. 해외에서도 지난해 미국 로스앤젤레스(LA) 대형 산불 당시 100만 달러 상당의 전자제품을 기부했고, 2023년 튀르키예 대지진 당시에는 성금과 구호물품 등 총 300만 달러를 지원했다.
syu@newspim.com