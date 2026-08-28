트럼프, 캐나다 때리기 격화...'온타리오호→아메리카호' 행정명령

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 27일 온타리오호를 아메리카호로 바꾸는 행정명령에 서명했다.
- 캐나다와의 무역 갈등이 격화한 가운데 GNIS 즉시 수정도 지시했다.
- 캐나다와 뉴욕주는 반발하며 온타리오호 명칭을 계속 쓰겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 미국과 캐나다 국경에 위치한 오대호 중 하나인 온타리오호의 명칭을 '아메리카호(Lake America)'로 변경하는 행정명령에 서명했다. 캐나다와의 무역 갈등이 날로 격화하는 가운데 나온 조치다.
이번 행정명령은 더그 버검 내무장관에게 지명정보시스템(GNIS)을 즉시 수정하도록 지시하는 내용을 담았다. 이에 따라 새 명칭은 미국 정부의 공식 문서와 홍보물에 적용되지만, 캐나다는 이를 인정하지 않을 가능성이 크다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 "캐나다는 무역에서 오랫동안 우리에게 바가지를 씌워왔다"며 "오랫동안 호수 이름 변경을 생각해 왔다"고 말했다. 행정명령 명시문에는 호수의 가장 깊은 수역이 미국 영토 내에 있어 미국이 수량의 대부분을 점유하고 있다는 점이 명분으로 제시됐다.
앞서 미국과 캐나다는 타협점을 찾지 못하면서 전면적인 무역 전쟁에 돌입했다. 미국은 지난 22일부터 200억 달러(약 27조 6220억 원) 규모의 캐나다산 물품에 50% 관세를 부과했고, 마크 카니 캐나다 총리 역시 약 200억달러 규모의 미국산 제품에 최고 50%의 보복관세로 맞섰다. 트럼프 대통령은 내년 1월부터 캐나다산 자동차 및 부품에도 50% 관세를 매기겠다고 위협한 상태다.
이번 조치는 트럼프 대통령을 향해 "패배자(loser)"라며 강하게 비판했던 더그 포드 온타리오주 총리와의 신경전 끝에 나왔다. 트럼프 대통령은 멕시코만(Gulf of Mexico)을 '아메리카만'으로 바꿨던 전례를 언급하며 "이제 대서양이나 태평양 이름도 바꿔야 할지 모르겠다"고 덧붙였다.
캐나다는 즉각 반발했다. 카니 총리는 소셜미디어를 통해 온타리오호라는 이름은 400년이 넘었다며 "현실을 명명한다는 것은 과거에도, 지금도, 앞으로도 영원히 온타리오호라 부르는 것을 의미한다"고 꼬집었다. 캐나다 국경과 접한 민주당 소속 캐시 호컬 뉴욕주지사 역시 "뉴욕주는 그렇게 부르지 않을 것"이라고 선을 그었다.
wonjc6@newspim.com