"내가 안 할 거라 누가 그래?" 트럼프, '이란 거래' 中은행 제재 가능성 시사

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 27일 이란 거래 중국은행 제재 가능성을 시사했다.
- 베선트 장관의 이란 2차 제재 방침 뒤 압박 수위를 높였다.
- 중국 대형은행 제재 시 미중 갈등과 이란 경제 타격이 커진다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 이란과 금융 거래를 이어가고 있는 중국 은행들에 대한 제재 가능성을 시사했다. 이는 이란을 경제적으로 고립시키려는 미국의 압박 전술이 대폭 확대될 수 있음을 보여주는 대목이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 '이란 거래에 관여된 중국 은행들을 제재할 것인가'라는 취재진의 질문에 가능성을 배제하지 않았다.
트럼프 대통령은 "내가 안 한다고 누군가 말했나"라며 "내가 안 한다고 누가 그러더냐. 내가 할지 안 할지 당신들은 모른다. 내가 모든 것을 발표해야 할 필요는 없지 않으냐"라고 답했다.
이번 발언은 스콧 베선트 미 재무장관이 최근 이란과 거래하는 제3국에 대한 '2차 제재'를 포함한 추가 조치로 이란 경제를 최대 압박할 것이라고 발표한 후에 나왔다.
중국은 이란의 최대 무역국이자 이란산 원유의 핵심 수입국으로, 중국 은행들은 양국 간 원유 및 무역 대금 결제에서 중요한 역할을 담당해 왔다.
그동안 미 재무부는 이란 정부와 군을 지원한 혐의로 중국 본토 및 홍콩 소재 일부 기업을 제재 대상에 올렸으나, 중국의 대형 금융기관을 직접 제재하지는 않았다.
만약 미 정부가 중국 대형 은행들을 직접 타격할 경우, 미중 간 갈등이 급격히 격화하는 것은 물론 이란의 원유 판매와 국제 금융망 접근에 중대한 타격이 될 것으로 보인다.
특히 내달 24일을 전후해 시진핑 중국 국가주석이 미국을 방문할 것으로 알려진 상황에서, 트럼프 대통령의 이날 발언은 미중 정상회담을 앞두고 대중 압박 수위를 한층 높이기 위한 포석이라는 해석이 나온다.
wonjc6@newspim.com