'PLUS 미국S&P500 ETF' 2종, 총보수 연 0.0062%로 인하

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용이 28일 PLUS 미국S&P500 ETF 2종 보수를 내렸다.
- 환노출형과 환헤지형 총보수를 각각 연 0.0062%로 맞췄다.
- S&P500 최고치 속 장기투자 수요를 반영했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1000만원 투자 시 총보수 기준 연간 비용 620원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화자산운용은 'PLUS 미국S&P500'과 'PLUS 미국S&P500(H)' 등 상장지수펀드(ETF) 2종의 총보수를 각각 연 0.0062%로 인하한다고 28일 밝혔다.
환노출형인 PLUS 미국S&P500의 총보수는 기존 연 0.0700%에서 0.0062%로 낮아진다. 환헤지형인 PLUS 미국S&P500(H)는 연 0.3000%에서 0.0062%로 인하된다.
세부 보수는 두 상품 모두 ▲운용보수 0.0001% ▲지정참가회사 보수 0.0001% ▲신탁보수 0.0050% ▲사무관리보수 0.0010%로 적용된다.
총보수만을 기준으로 단순 계산하면 1000만원을 1년간 투자할 때 연간 비용은 환노출형이 7000원에서 620원으로 줄어든다. 환헤지형은 3만원에서 620원으로 낮아진다.
이번 인하로 두 상품의 총보수는 연 0.0062%로 같아진다. 환헤지형 ETF는 환헤지 운용에 따른 비용 때문에 환노출형보다 보수가 높게 책정되는 것이 일반적이지만, 한화자산운용은 투자자가 환율 전망에 따라 같은 보수 조건에서 상품을 선택할 수 있도록 보수 수준을 맞췄다고 설명했다.
환노출형은 달러/원 환율이 상승하는 달러 강세 국면에서, 환헤지형은 환율이 하락하는 원화 강세 국면에서 상대적으로 유리할 수 있다. 달러 강세를 예상하거나 달러 자산으로 분산하려는 투자자는 환노출형을, 환율 변동의 영향을 줄이고 지수 성과를 추종하려는 투자자는 환헤지형을 선택할 수 있다.
한화자산운용은 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 사상 최고치 경신을 이어가는 가운데 장기·적립식 투자 수요를 고려해 보수 인하를 결정했다.
회사에 따르면 S&P500지수는 이달 들어 세 차례 종가 기준 최고치를 경신했다. 지난 13일에는 장중 7800선을 처음 넘어선 뒤 7798.99로 마감했다. 한화자산운용은 물가·고용지표 둔화로 9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 동결 기대가 커진 점을 지수 상승 배경으로 꼽았다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "지수의 방향은 예측할 수 없지만 비용은 투자자가 확실하게 통제할 수 있는 변수"라며 "미국 대표지수에 장기·적립식으로 투자하려는 고객이 헤지 여부와 관계없이 동일한 비용 조건에서 상품을 선택할 수 있도록 했다"고 말했다.
dconnect@newspim.com