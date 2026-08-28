씨이랩, 'AI 데이터센터·피지컬AI' 사업 강화

AI 핵심 요약beta
- 씨이랩은 28일 IR을 열고 하반기 전략을 발표했다.
- 상반기 매출 31억3000만원으로 108% 늘었다.
- AI데이터센터·피지컬AI로 계약·매출 전환에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 인프라 전문기업 씨이랩은 지난 27일 기업설명회(IR)를 열고 하반기 사업 전략을 발표했다고 28일 밝혔다. 씨이랩의 올해 상반기 매출액은 31억3000만원으로 전년 동기 대비 108% 증가했다. 이와 함께 엔비디아의 소프트웨어 부문 최고 등급인 '엘리트 파트너'로 승격됐다.
회사에 따르면 하반기 사업 전략은 AI 데이터센터와 피지컬AI를 두 축으로 삼는다. AI 데이터센터 구축이 확대되면 대규모 GPU를 배분하고 운영하는 소프트웨어 수요가 함께 늘어나며, 이렇게 구축된 인프라는 피지컬AI의 학습과 검증에 활용된다는 구조다. 씨이랩은 이 과정에 필요한 운영 소프트웨어와 기술서비스를 공급할 계획이다.
상반기 주요 성과로는 학습과 추론을 동시 지원하는 GPU 운영 플랫폼 'AstraGo 2.1'을 출시했고, 실시간 영상분석 솔루션 'XAIVA'는 GS인증 1등급을 획득했다. 디지털 트윈 사업도 글로벌 반도체 기업 대상 프로젝트를 4년 연속 수행하며 입지를 다졌다.
AI 데이터센터 시장 공략을 위해 씨이랩은 전담 조직을 강화하고 대외 협력을 확대한다. 하반기 동안 베라 루빈 프로페셔널 서비스 역량을 기반으로 대규모 프로젝트를 진행할 예정이며, AIDC 얼라이언스와 한국데이터센터에너지효율협회(KDCEA)에 가입해 생태계 내 협력 기반을 넓힐 계획이다.
피지컬AI 분야에서는 모델 학습과 현장 적용 검증에 필요한 솔루션을 공급한다. GPU 자원과 학습 환경 제공부터 현장 데이터 가공, 가상 환경 기반 사전 검증까지 아우르는 구조로, 제조·안전·방산 등 주요 산업을 중심으로 적용을 확대해 나간다.
윤세혁 씨이랩 대표이사는 "AI 데이터센터 투자가 본격화되면서 GPU를 얼마나 효율적으로 운영하느냐가 기업의 경쟁력을 좌우하는 시대가 됐다"며 "씨이랩은 인프라 구축부터 운영 소프트웨어, 피지컬AI 개발 환경까지 연결되는 사업 구조를 갖췄다. 하반기에는 이를 계약과 매출로 전환하는 데 집중하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com