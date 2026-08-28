롯데마트, 3.2kg '허니듀 킹메론' 한정 판매

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트가 28일 허니듀 킹메론을 29일부터 한정 판매한다고 밝혔다.
- 미국산 3200g 이상 대형 메론으로, 일반품보다 약 70% 크다.
- 물량을 4500개 확보해 가격은 전년보다 약 10% 낮췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
29일부터 3주간 운영
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트는 일반 허니듀 메론보다 약 70% 큰 '허니듀 킹메론'을 오는 29일부터 3주간 한정 판매한다고 28일 밝혔다.
허니듀 킹메론은 미국산으로 한 통당 3200g 이상이다. 롯데마트 전 점포에서 한정 수량으로 판매한다.
일반 허니듀 메론의 무게는 1800~2200g 수준이다. 허니듀 킹메론은 새하얀 외관과 벌꿀 향, 부드러운 과육이 특징이며 당도는 약 14브릭스다.
롯데마트는 지난해 롯데슈퍼에서 이 상품을 처음 판매해 준비 물량 약 2000개를 소진했다. 올해는 파트너사와 운영 두 달 전부터 협의해 지난해보다 두 배 이상 많은 총 4500개의 원물을 확보했다.
롯데마트는 킹사이즈 제품과 함께 일반 규격 및 컷팅 허니듀 메론도 판매하고 있다.
올해 미국 직소싱 물량은 전년보다 약 200% 확대했다. 이를 통해 통 메론 판매 가격을 전년 대비 약 10% 낮췄다.
롯데신선품질혁신센터에서 자체 가공한 '컷팅 허니듀 메론'은 400g 단위 팩으로 운영한다.
kji01@newspim.com