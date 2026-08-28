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中증시 35년 만에 반도체가 A주 왕좌, 경제·산업구조 지각변동

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  • 중국 창신과기가 7월 27일 A주 시총 1위에 올랐다
  • 35년 만에 부동산 대신 반도체가 왕좌를 차지했다
  • A주 구조는 금융·에너지서 반도체·AI로 옮겨갔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1991년 증시 개설 이후 A주 시총 왕좌의 변천사
A주 왕좌 금융 석유 소비재에서 첨단 반도체로
1위 시총 27억서 3.3조위안, 자본시장 천지 개벽

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=  중국 A주 시장의 시가총액 1위 기업이 증시 개설 35년 만에 처음으로 반도체 기업으로 바뀌었다. 지난 7월 27일 상하이증권거래소 커촹반에 상장한 창신과기(长鑫科技, 장흠과기)가 개장과 동시에 시총 3조3000억위안으로 'A주 시총 왕'에 올랐다.

중국 증시에서 장시간 금융과 에너지, 소비재가 장악해온 시가총액을 기준으로 한 A주 왕좌를 첨단 반도체 기업이 차지했다는 점에서 중국 산업구조의 변화를 상징적으로 보여주는 사건이다. 중국매체 마이르징지 보도와 윈드 등정보 업체의 통계 자료 등을 인용해 중국 경제 산업 변천에 따른 A주의 부침을 짚어본다.

중국증시 개설과 함께 A주가 출범한 1990년대 초반 시총 1위는 부동산을 주력으로 한 선전증시 상장회사 중국바오안이었다. 당시 시총은 27억위안에 불과했다. 이후 중국 경제가 본격적인 산업화 단계에 들어서면서 왕좌도 빠르게 바뀌었다. 1990년대 중반에는 상하이석화와 루자쭈이 등 유화·부동산 기업이 두각을 나타냈다. 산업용 원자재 수요가 커지고 상하이 푸둥 개발이 본격화되면서 나타난 현상이었다.

1997~1998년에는 내수 확대와 가전 보급을 배경으로 쓰촨창훙이 2년 연속 시총 1위를 차지했다. 당시 중국 가정에 이른바 '3대 가전'이 빠르게 보급되면서 중국 제조업과 내수시장의 성장성이 주목받았다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=중국 광둥성 선전의 선전증권거래소. 사진 =뉴스핌 통신사.   2026.08.28 chk@newspim.com

2000년대 들어서는 상황이 크게 달라졌다. 중국의 세계무역기구(WTO) 가입과 도시화, 대규모 인프라 투자가 맞물리면서 철강·자동차·석유화학·전력·은행 등 이른바 '5대 기간산업'이 증시를 지배했다.

특히 중국석화는 2001~2005년 5년 연속 시총 1위를 차지했다. 2003년 시총은 6568억위안에 달했다. 당시 중국 경제가 얼마나 빠른 속도로 산업화·중공업화를 진행했는지를 보여주는 대목이다.

2006년 이후에는 국유 대형은행이 바통을 이어받았다. 주식시장 개혁과 경기 고성장을 배경으로 대형 은행들이 잇따라 상장하면서 2006년 공상은행이 단숨에 시총 1위로 올라섰다.

중국 상하이지수가 최고점을 기록했던 2007년(6124포인트)에는 중국석유가 상장과 동시에 시총 5조2800억위안으로 왕좌를 차지했고, 이후 2014년까지 8년간 1위를 지켰다. 중국의 에너지 수요 폭증과 국유기업 중심의 경제구조가 증시에 그대로 반영된 시기였다.

2015년 이후에는 금융주 중심의 시장에 변화가 나타났다. 고성장 중국 경제가 중속성장 '신창타이(뉴노멀)'로 전환하고 소비와 서비스산업의 비중이 커지면서 공상은행이 2015~2019년 다시 5년 연속 1위를 차지했다. 그러나 2020년부터는 소비와 신에너지라는 새로운 주도주가 등장했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 구이저우성 런화이시 마오타이진의 구이저우마오타이 본사. 사진=뉴스핌 핌 통신사. 2026.08.28 chk@newspim.com

대표적인 기업이 백주기업 구이저우마오타이였다. 마오타이는 2020~2023년 4년 연속 A주 시총 1위를 차지했으며 2021년 시총은 구이저우성 전체 GDP를 넘는 2조5700억위안까지 치솟았다. 같은 해 배터리회사 CATL(닝더스다이, 영덕시대)이 시총 1조3700억위안으로 3위에 오르며 소비와 신에너지 제조업이 금융·에너지와 어깨를 나란히 했다.

2023년에는 중국이동통신이 3위에 진입했고, 2024~2025년에는 부동산 경기 침체와 저금리 환경 속에서 고배당·저평가 금융주가 다시 부상했다. 공상은행이 왕좌를 되찾았고 농업은행과 건설은행도 상위권을 차지했다.

그러나 2026년 A주 시총 지형도는 과거와 확연히 달라졌다. CATL, 중신궈지(中芯国际), 공업부련(工业富联), 중지쉬촹(中际旭创), 한무지(寒武纪), 하이광신식(海光信息), BYD 등 반도체·AI·전기차 등 첨단제조 기업들이 대거 상위 20위권에 진입했다. 금융·에너지와 AI·첨단제조가 공존하는 '바벨형' 구조가 형성된 것이다.

특히 2026년 7월 창신과기 상장는 A주 시장 판도를 근본부터 뒤흔들었다. 1991년 27억위안에 불과했던 A주 시총 1위 기업(부동산 분야 중국바오안)이 35년 만에 3조3000억위안 규모의 반도체 기업으로 바뀌었다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 전람회의 창신메모리 부스. 사진= 중국 SNS.  2026.08.28 chk@newspim.com

이는 단순한 주가 순위 변화가 아니라 중국 경제의 성장 동력이 전통 산업과 부동산, 에너지, 금융, 소비를 거쳐 반도체와 AI 등 '하드테크'로 이동하고 있음을 보여주는 중국 경제 산업 변천의 축소판이다.

A주 전체 시총도 1990년대 초 3500억위안 수준에서 현재 120조위안을 넘어섰다. 시장 자체가 거대해지면서 시총 1위 기업의 비중은 2005년 중국석화의 20%를 넘던 수준에서 현재 약 2%로 낮아졌다. '한 기업의 독주'에서 다양한 산업의 경쟁으로 시장 구조도 바뀌고 있는 셈이다.

메모리 반도체 창신과기의 시총 1위 등극은 숨가쁘게 진행된 중국 산업 변화를 가감없이 보여준다. 자본시장 개설후 35년간 A주 왕좌의 교체 과정이 중국 경제의 주력 산업 변화를 그대로 따라왔다는 점에서, 이번 반도체 기업의 등장은 중국이 '제조대국'에서 '첨단기술 강국'으로 이동하는 과정의 분명한 신호로 평가된다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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김현태, 계엄 가담 1심 징역 12년 [서울=뉴스핌] 김영은 기자= 12·3 비상계엄 당시 국회 봉쇄를 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 육군특수전사령부 707특수임무단장이 1심에서 징역 12년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 27일 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 김 전 단장에게 징역 12년을 선고했다. 불구속 상태로 재판을 받아온 김 전 단장은 이날 실형 선고를 받으면서 법정 구속됐다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12·3 비상계엄 직후 병력을 이끌고 국회로 출동한 혐의로 재판에 넘겨진 김현태 전 707특임단장이 27일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.08.27 photo@newspim.com 재판부는 "피고인은 대테러작전 등을 담당하는 최정예 특수부대 707지휘관으로서 병력을 헬기에 탑승시켜 국회에 진입시킨 뒤 현장에서 봉쇄를 직접 지휘했다"며 "특히 국회의사당 유리창을 부수고 병력을 침투시켜 본회의장 진입을 시도하고 전원 스위치를 내리는 등 계엄 해제 의결을 저지하려 했다"고 밝혔다. 이어 "그럼에도 피고인은 수사기관과 법정에 이르기까지 '계엄이 정당했고 자신은 정당한 상관 명령에 따랐을 뿐'이라며 반성하지 않는 태도를 보였고, 유튜브 채널을 통해 사실을 왜곡하고 관련자를 비난하는 등 법치주의와 사법시스템을 조롱하는 태도를 보였다"고 양형 이유를 설명했다. 함께 기소된 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장에게는 징역 10년, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장·정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장에게는 각 징역 7년, 김대우 전 방첩사 수사단장에게는 징역 5년이 선고됐다. 재판부는 실형이 선고된 김현태 전 단장, 이상현 전 단장, 김대우 전 단장에 대해선 도주 및 증거인멸 염려가 있다고 보고 법정 구속했다. 다만 박헌수 전 국방부 조사본부장과 고동희 전 정보사 계획처장은 각 무죄를 선고받았다. 재판부는 이들에게 폭동에 가담할 의사나 국헌문란 목적이 있었다고 보기 어렵다고 봤다. 재판부는 이날 피고인들에 대한 양형 이유를 밝히며 "국가 안전보장과 국토 방위의 신성한 의무를 저버리고 국가와 국민을 위해 사용해야 할 군사력을 개인과 특정 세력의 이익을 위해 사용했다"고 판시했다. 그러면서 "이 법원은 자유민주주의 국가에서 용납할 수 없는 내란 범행의 엄중한 책임을 피고인들에게 물을 책무를 국가와 사회로부터 요구받았다"며 "사건의 중대성에 상응하는 처벌을 통해 향후 다시는 내란을 도모하거나 가담하지 못하도록 경종을 울려야 한다"고 강조했다. 김현태 전 단장과 이상현 전 단장은 계엄 선포 후 병력을 이끌고 국회로 출동해 내부 봉쇄 등 임무를 지시한 혐의를 받는다. 김대우 전 단장은 방첩사 인력 위주로 체포조를 구성해 이재명 당시 더불어민주당 대표 등 정치권 주요 인사 14명을 체포하려는 데 가담한 혐의를 받고 있다. 고동희 전 처장은 정보사 요원들을 데리고 중앙선관위 청사에 진입해 직원들의 휴대폰을 빼앗은 혐의를 받는다. 김봉규·정성욱 전 단장에게는 이른바 '롯데리아 회동' 모임 등을 거쳐 선관위 직원 체포·구금 임무를 수행할 정보사 요원들을 편성하고 임무를 부여한 혐의가 적용됐다. 박헌수 전 본부장은 방첩사에 보낼 조사본부 수사관 100명을 편성하고 정치인 수용 시설을 파악하도록 지시하는 등 체포조 지원과 구금시설 준비에 관여한 혐의를 받는다. 이들은 군사법원에서 재판을 받다 파면되거나 전역한 뒤 민간인 신분이 되자 내란 특검팀(조은석 특별검사) 요청에 따라 지난 1월 사건이 서울중앙지법으로 이송되면서 재판을 받게 됐다. 박헌수 전 본부장 사건은 별도로 공판이 진행되다가 지난 5월 나머지 피고인 6명의 사건과 병합됐다. 특검팀은 지난달 결심공판에서 김 전 단장에게 징역 18년을 선고해달라고 재판부에 요청한 바 있다. 또 이상현 전 단장에게 징역 15년을, 김대우 전 단장·김봉규 전 단장·정성욱 전 단장에게 징역 12년을, 고동희 전 처장과 박헌수 전 본부장에게 징역 10년을 각각 구형했다. 당시 특검팀은 피고인들에 대해 "병력을 사적으로 동원해 핵심 헌법기관의 권능 행사를 불가능하게 만들어 국가 질서를 파괴하려 했다"고 지적했다. 특검팀은 이날 법정에서 나와 "(선고 결과가) 다소 아쉽기는 하다"면서도 "판결문을 검토해보고 항소 여부를 결정하겠다"는 입장을 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 내란특검팀은 27일 법정 밖으로 나와 판결문을 본 후 항소 여부를 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 2026.08.27 yek105@newspim.com   yek105@newspim.com 2026-08-27 16:24
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李대통령 국정 지지율 50% [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 50%로 집계됐다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 24일부터 26일까지 사흘간 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 진행한 8월 4주차 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령 국정 수행 지지율은 50%로 나타났다. 직전 조사(8월2주차) 대비 1%포인트(p) 올랐다. 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 43%로 직전 조사와 동일했다. 이재명 대통령이 25일 청와대 본관에서 37회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.0825 [사진=청와대] 긍정 평가는 40대(61%)와 50대(57%)에서 과반이었다. 또 권역별로는 대전·세종·충청(56%), 전남광주·전북(80%), 강원·제주(63%)에서 과반으로 나타났다. 지지층별로는 더불어민주당(85%), 조국혁신당(70%)에서 높았고, 정치 성향으로는 진보층(76%)에서도 과반이었다. 반면 20대(40%), 30대(45%), 60대(48%), 70세 이상(47%)에서는 지지율이 상대적으로 저조했다. 또 지역별로도 서울(43%), 인천·경기(46%), 대구·경북(32%)에서 저조한 모습을 보였다. 국민의힘 지지층(15%)과 보수층(27%)에서는 지지율이 더 저조했다. 이번 조사에서 정당별 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘 20%로 나타났다. 지난 조사와 비교해 민주당은 1%p 올랐고, 국민의힘은 3%p 내려갔다. 개혁신당과 조국혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%로 나타났다. '지지하는 정당이 없다'는 답변은 30%였다. 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식을 활용했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 15.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-08-27 12:08

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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