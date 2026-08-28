진천군, '체류형 관광도시 조성' 속도...역사·생태 관광벨트 만든다

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 28일 역사·수변 자원을 묶어 체류형 관광도시로 전환하겠다고 했다.
- 문백면 송강문화창조마을과 초평 책마을로 문화관광축을 키운다.
- 백곡호·구암저수지까지 잇는 관광벨트와 체험콘텐츠를 확충한다.
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초평호·백곡호·구암저수지 수변 관광벨트 확대
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 역사·문화와 수변 생태자원을 묶어 '체류형 관광도시'로의 전환에 나섰다.
진천군은 유교문화권과 초평호권, 백곡호권을 3대 관광축으로 설정하고 관광시설과 콘텐츠를 연결해 관광객의 체류시간을 늘린다는 계획이다.
문백면에는 162억 원을 들여 조성한 '송강문화창조마을'이 지난해 11월 문을 열었다. 송강 정철의 문학 세계를 주제로 송강문학관과 체험 프로그램 등을 운영한다.
초평면에서는 123억 원 규모의 '초평 책마을' 조성이 진행 중이다. 조선 후기 사설도서관인 완위각을 복원하고 쌍오정을 조성해 올해 하반기 개관할 예정이다.
수변 관광도 핵심이다. 초평호에는 309ｍ 길이의 무주탑 출렁다리 '미르309'와 농다리를 중심으로 관광객이 몰리고 있다.
군은 백곡호와 구암저수지까지 관광권을 넓힌다. 백곡호에는 13.6㎞ 국가생태탐방로와 350ｍ 길이의 '소망의 다리'를 조성하고 있다. 구암저수지에는 수변 데크 370ｍ와 원형 전망대를 설치했으며 산책로 정비도 추진한다.
진천군은 앞으로 관광지 간 교통망과 체험 프로그램, 지역 특색을 살린 콘텐츠를 확충해 관광객이 지역에서 먹고 자고 즐기는 체류형 관광 기반을 구축할 방침이다.
강선미 문화관광과장은 "지역의 역사·문화와 자연자원을 하나의 관광벨트로 연결해 머물고 다시 찾고 싶은 관광도시를 만들겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com