매드포갈릭, 위드펫 매장 확대… 수원컨벤션센터점 오픈

AI 핵심 요약beta
- 매드포갈릭이 28일 수원컨벤션센터점을 열고 위드펫 매장으로 운영했다.
- 이 매장은 337㎡ 규모에 149석, 펫존 29석을 갖췄다.
- 매드포갈릭은 위드펫 매장을 4곳으로 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 엠에프지코리아(MFG KOREA)가 운영하는 매드포갈릭이 28일 '수원컨벤션센터점'을 오픈하고, 반려동물 동반 출입이 가능한 '위드펫(with Pet)' 매장으로 운영한다.
수원컨벤션센터는 광교신도시에 위치한 경기 남부권 대표 MICE 시설로, 광교호수공원과 쇼핑·문화시설이 인접해 지역 대표 랜드마크로 자리 잡고 있다. 수원컨벤션센터점은 약 337㎡ 규모에 총 43개 테이블, 149석을 갖췄으며, 유럽의 거리와 건축물에서 영감을 받은 유러피안 콘셉트 인테리어를 적용했다.
전체 좌석 중 8개 테이블, 총 29석은 반려동물 동반 고객을 위한 독립형 펫존으로 운영한다. 펫존은 일반 고객 공간과 완전히 분리했으며, 공기청정 시스템과 반려동물 예방접종 확인 절차 등을 갖췄다.
오픈을 기념해 네이버 예약 후 8만원 이상 주문 시 2만원 할인, 재방문 시 사용 가능한 '고르곤졸라 피자' 무료 쿠폰 등 다양한 프로모션도 진행한다.
윤다예 엠에프지코리아 대표는 "수원컨벤션센터점은 유럽 거리풍의 감성적인 인테리어에 위드펫 특화 공간을 더해, 반려동물 동반 고객은 물론 가족·연인 등 누구나 특별한 다이닝을 즐길 수 있도록 기획했다"고 말했다.
한편 매드포갈릭은 스타필드마켓 경산점, 안성스타필드점, 스타필드 빌리지 운정점에 이어 이번 오픈으로 위드펫 매장을 총 4곳으로 확대했다.
fineview@newspim.com