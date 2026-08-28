韩国国会议长赵正湜会见中国驻韩国大使戴兵

纽斯频通讯社首尔8月28日电 韩国国会议长赵正湜27日会见中国驻韩国大使戴兵时表示，希望扩大两国议会交流，并期待中方为缓和半岛紧张局势、推动对话发挥建设性作用。

图为27日下午，韩国国会议长赵正湜（右）在首尔汝矣岛国会的国会议长办公室会见到访的中国驻韩国大使戴兵。【图片=纽斯频通讯社DB】

赵正湜当天在首尔汝矣岛国会会见戴兵时说，韩中两国应本着1992年建交精神，持续发展两国友好关系。要进一步推动韩中关系发展，不仅需要两国政府层面的努力，也需要两国议会交流提供支持。

赵正湜表示，希望近期与中国全国人大常委会委员长赵乐际会面，就两国关系发展和议会交流坦诚交换意见。中国全国人大常委会副委员长丁仲礼将于下月访韩，韩方将积极支持韩中议会定期交流机制联合会议取得成功。

谈及朝鲜半岛问题，赵正湜说，维护半岛和平与稳定是韩中两国需要共同解决的重要课题。韩国政府致力于推动南北和平共处与共同繁荣，并努力为与朝鲜开展对话创造条件。希望中方为缓和半岛紧张局势、重启对话发挥建设性作用。

赵正湜还强调扩大两国民众之间的友好情感，并希望加强文化和人员交流。此外，他请求中方继续关注并协助保护抗日独立运动遗址，以及寻找安重根遗骸等相关工作。

戴兵转达赵乐际的问候，并邀请赵正植访问中国。他说，韩国国会在中韩关系发展的历史进程中发挥重要作用，相信在赵正湜的领导下，韩国国会和中国全国人民代表大会能够保持更加良好的合作关系。

戴兵说，中国国家主席习近平和韩国总统李在明分别在韩国庆州和中国北京举行两次会谈，并进行了长时间深入交流，形成了一系列重要共识，其中包括推动两国立法机构加强交流。作为中国驻韩国大使，将继续落实和推动两国元首达成的重要共识。

戴兵还提及今年将在中国举行的亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议，表示期待李在明总统今年11月访问中国深圳出席APEC会议，认为这将成为两国领导人再次会面的重要契机。

谈及中国共产党中央政治局委员、外交部长王毅近期访韩，戴兵表示，推动中韩战略合作伙伴关系迈上新台阶是此次访问的重要议题之一。

戴兵说，韩方再次确认坚持一个中国原则的立场没有改变；中方也表示，将继续维护朝鲜半岛和平与稳定，并持续发挥建设性作用。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社